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Водитель грузовика погиб при столкновении с мусоровозом в Караганде

20.07.2022, 12:39 22341
Водитель грузовика погиб при столкновении с мусоровозом в Караганде
Фото: ekaraganda.kz
КАРАГАНДА. 20 ИЮЛЯ - Вчера, 19 июля, около 19.00 в микрорайоне Таугуль произошла смертельная дорожная авария с участием мусоровоза и грузового автомобиля, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

На пересечении равнозначных дорог в микрорайоне Таугуль 41-летний водитель КамАЗа (мусоровоз) допустил столкновение с грузовиком марки Shacman под управлением 23-летнего мужчины. В результате ДТП водитель Shacman скончался на месте", - сообщает пресс-служба департамента полиции Карагандинской области.

 
По факту ДТП начато расследование по статье 345, часть 3, "Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее по неосторожности смерть человека".
 
Начато расследование, назначены соответствующие экспертизы, информирует региональное издание EKaraganda.

 

новости по теме

Более 30 рабочих отравились на Тенгизе

21.07.2022, 14:28 1586
Более 30 рабочих отравились на Тенгизе
АТЫРАУ. 21 ИЮЛЯ - На Тенгизском месторождении в Атырауской области произошло массовое отравление сотрудников, передает KAZAKHSTANTODAY.
 
Как сообщили в областном управлении здравоохранения, за медицинской помощью обратились более 30 рабочих. Несколько человек госпитализировали, остальных после осмотра отправили по общежитиям, сообщает "Хабар 24".
 
В районной больнице остаются 11 человек. По предварительным данным, у работников зафиксировали "пищевое отравление средней тяжести".
 
По факту массового отравления начато расследование. Пробы еды отправлены в лабораторию. 
 
Позже в "Тенгизшевройл" заявили, что руководство компании-подрядчика приняло меры для обеспечения необходимой медицинской помощью своих сотрудников.
 

В Жезказгане КамАЗ сорвался с моста

21.07.2022, 11:20 5516
В Жезказгане КамАЗ сорвался с моста
Фото: Telegram/https:/patriot_patriot
ЖЕЗКАЗГАН. 21 ИЮЛЯ - КамАЗ сорвался с моста в Жезказгане. 64-летний водитель госпитализирован, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Карагандинской области, инцидент произошел 20 июля около 14.05.
 

Водитель КамАЗа допустил опрокидывание транспорта с моста. Водитель госпитализирован. Данный факт зарегистрирован в полиции, назначены экспертизы, по итогам проведения которых будет принято процессуальное решение", - приводит сообщение полиции Telegram-канал "Патриот".

 
Уточняется, что мост расположен в направлении Жезказганского медеплавильного завода.

 

В Уральске пенсионерку насмерть сбили на пешеходном переходе

21.07.2022, 11:05 6181
В Уральске пенсионерку насмерть сбили на пешеходном переходе
УРАЛЬСК. 21 ИЮЛЯ - В среду, 20 июля, 72-летнюю женщину сбили на пешеходном переходе на улице Карбышева в Уральске, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По информации пресс-службы департамента полиции ЗКО, 34-летний водитель ВАЗ-210740 сбил пожилую женщину, которая переходила дорогу по пешеходному переходу.
 
72-летнюю пострадавшую в карете скорой помощи доставили в больницу, где она скончалась от полученных травм, сообщает "Мой город".
 

В Карагандинской области шахтеры устроили забастовку с требованием повысить зарплаты

21.07.2022, 10:09 7566
В Карагандинской области шахтеры устроили забастовку с требованием повысить зарплаты
Фото: Telegram-канал Патриот
КАРАГАНДА. 21 ИЮЛЯ - Шахтеры рудника Акжал ТОО "Нова цинк" в Шетском районе Карагандинской области устроили забастовку - они требуют повышения зарплаты на 50 процентов, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По словам бастующих горняков, зарплата уже много лет остается на прежнем уровне.
 

Руководство ТОО не хочет повышать зарплату. Денег не хватает, а ведь у всех семьи, дети, кредиты", - говорят они.

 
Кроме того, рабочие недовольны условиями работы - оборудование старое, изношенное. Средств индивидуальной защиты не хватает.
 
На переговоры прибыл исполняющий обязанности акима Шетского района Даурен Карсембаев, сообщает Telegram-канал "Патриот".
 
Он просил шахтеров разойтись по рабочим местам и не срывать графики, при этом обещал сесть за стол переговоров с руководством предприятия. Также в переговорах участвует прокурор района Елдос Жаппар.
 
В акимате области сообщили, что к вечеру 20 июля забастовка завершена.
 

Проведены переговоры, есть определенные договоренности по организационным вопросам. Остальные вопросы будут решены до 3 августа", - сообщили в акимате Карагандинской области.

 

Пожар в дендропарке Шымкента: виновные будут наказаны

20.07.2022, 14:11 21361
Пожар в дендропарке Шымкента: виновные будут наказаны
Фото: otyrar.kz
ШЫМКЕНТ. 20 ИЮЛЯ - В дендропарке Шымкента произошел пожар на площади 0,25 гектара, возгорание произошло из-за не убранной сухой травы, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Инцидент произошел 19 июля в 18.55. На данный момент пожар полностью ликвидирован, сообщает Otyrar.
 

Первые пожарные подразделения, прибывшие на место происшествия, установили, что на территории парка горит сухая трава. Пожар локализован в 19.25, полностью потушен в 19.31. Площадь пожара составила 0,25 га, в тушении задействованы 24 сотрудника и 5 единиц техники службы пожаротушения ДЧС г. Шымкент", - сообщили в ДЧС Шымкента.

 
Пострадавших и погибших в пожаре нет. Поскольку территория дендропарка не очищена от сухой травы, ответственные лица понесут административную ответственность, заявили в ДЧС. 
 

В Риддере во время пожара эвакуировано 7 человек

20.07.2022, 11:26 23941
РИДДЕР. 20 ИЮЛЯ - Во вторник, 19 июля, во время пожара в 3-м микрорайоне Риддера эвакуировано 7 человек, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Спасатели приступили к тушению огня и одновременно эвакуировали 7 жителей, остальные граждане, в том числе хозяин горящей квартиры, самостоятельно покинули жилые помещения. Огонь полностью ликвидирован пожарными на площади 20 квадратных метров", - проинформировали в департаменте по чрезвычайным ситуациям Восточно-Казахстанской области. 

 
В ДЧС предварительной причиной рассматривают неосторожное обращение с огнем.



 

В Алматы женщина попала в больницу из-за напавшего на нее с ножом бывшего супруга

19.07.2022, 17:44 33686
В Алматы женщина попала в больницу из-за напавшего на нее с ножом бывшего супруга
Фото: Depositphotos
АЛМАТЫ. 19 ИЮЛЯ - В Алматы женщина попала в больницу с 11 ножевыми ранениями из-за напавшего на нее бывшего супруга, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Видео нападения опубликовал Telegram-паблик Kris P
 
На нем видно, как вечером на улице подозреваемый догнал женщину, швырнул ее на землю и начал наносить ножевые ранения. Подоспевшие на помощь мужчины пытались остановить нападавшего, но он начал бросаться с ножом и на них.
 
 
Дело расследуется по статье 106 Уголовного кодекса Казахстана "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью". 
 

Подозреваемый Х., 1991 года рождения, задержан и водворен в изолятор временного содержания. В настоящее время управлением полиции Наурызбайского района проводится комплекс оперативных и следственных мероприятий, направленных на установление объективных обстоятельств дела, а также всестороннее и полное расследование", - сообщили в департаменте полиции Алматы.

 

Мужчина погиб в результате вооруженного конфликта в Алматинской области

19.07.2022, 15:48 35321
Мужчина погиб в результате вооруженного конфликта в Алматинской области
Фото: instagram/kris_p_talgar
ТАЛДЫКОРГАН. 19 ИЮЛЯ - Многолетняя вражда между двумя мужчинами завершилась перестрелкой и поножовщиной в Талгаре, один из них убит, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

В результате перестрелки и поножовщины между группами людей погиб мужчина 1988 года рождения от ножевых ранений, еще один мужчина 1989 года рождения находится в реанимации (у него огнестрел)", - сообщает Instagram-паблик kris_p_talgar

 
Конфликт произошел в ночь с 17 на 18 июля около 2 часов ночи возле городища Талхиз. Участниками инцидента стали восемь местных жителей. После конфликта, предположительно, были и другие пострадавшие, однако никто из них за медпомощью не обращался. 
 

Все участники конфликта установлены и задержаны. Основные фигуранты помещены под стражу. Уголовное расследование проводится по части третьей статьи 106 Уголовного кодекса (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего) и части третьей статьи 293 УК (Хулиганство с применением огнестрельного, газового оружия, ножей и иного холодного оружия)", - сообщили в пресс-службе ДП Алматинской области.

 
Дело взято на особый контроль областного департамента полиции.

 

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