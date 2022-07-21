Водитель грузовика погиб при столкновении с мусоровозом в Караганде

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На пересечении равнозначных дорог в микрорайоне Таугуль 41-летний водитель КамАЗа (мусоровоз) допустил столкновение с грузовиком марки Shacman под управлением 23-летнего мужчины. В результате ДТП водитель Shacman скончался на месте", - сообщает пресс-служба департамента полиции Карагандинской области.
По факту ДТП начато расследование по статье 345, часть 3, "Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее по неосторожности смерть человека".
Начато расследование, назначены соответствующие экспертизы, информирует региональное издание EKaraganda.