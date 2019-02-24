Водитель иномарки погиб после столкновения с двумя автомобилями в Караганде

Караганда. 4 февраля. Kazakhstan Today - Сегодня в Караганде произошло ДТП, в котором один человек пострадал, один - скончался, передает Kazakhstan Today.

Авария произошла на путепроводе по улице Гоголя. По предварительным данным, водитель автомашины "Ауди", направляясь в сторону Кондитерской фабрики и выехав на полосу встречного движения, касательно столкнулся с автомашиной "Мерседес-Бенц", а потом от удара совершил столкновение со служебной автомашиной ВАЗ. В результате ДТП водитель автомашины "Ауди" скончался при госпитализации. Водитель служебной автомашины госпитализирован.

По факту дорожно-транспортного происшествия начато досудебное расследования. Назначены соответствующие экспертизы", - сообщает пресс-служба ДП Карагандинской области.

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