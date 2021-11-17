Водитель легковушки скончался при столкновении с автобусом в Карагандинской области

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КАРАГАНДА. 16 НОЯБРЯ - 33-летний водитель автомобиля Nissan Sunny погиб при столкновении его автомобиля с автобусом "ПАЗ" в Карагандинской области, передает KAZAKHSTAN TODAY.
По информации пресс-службы департамента полиции Карагандинской области, смертельное ДТП произошло сегодня в 09.08 на автодороге Караганда - Сарань - Шахтинск.
По предварительным данным, 33-летний водитель автомашины Nissan Sunny выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с рабочим автобусом "Паз". В момент ДТП в салоне находилось пять пассажиров.
В результате ДТП водитель автомашины Nissan Sanny скончался на месте происшествия. Пассажиры автобуса не пострадали. Факт зарегистрирован в полиции, назначены соответствующие экспертизы, по результатам которых будет принято процессуальное решение", - говорится в сообщении ведомства.
Ранее сообщалось, что в массовом ДТП на трассе Караганда - Нур-Султан погибли два человека.