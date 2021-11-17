Водитель легковушки скончался при столкновении с автобусом в Карагандинской области

Фото: Кадр из видео ДЧС Акмолинской области

КОКШЕТАУ. 17 НОЯБРЯ - В Акмолинской области по факту взрыва газового баллона в Шортанды начато уголовное расследование, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Как уточнили в пресс-службе областного департамента полиции, по факту взрыва газового баллона в Шортанды полиция начала досудебное расследование по статье Уголовного кодекса РК "Нарушение требований пожарной безопасности".

Для установления обстоятельств и причин произошедшего, на месте работает следственно-оперативная группа и исследовательско-пожарная лаборатория. По предварительным данным, пожар произошел вследствие взрыва газового баллона. В регионе создан штаб по оказанию помощи пострадавшим, сообщили в полиции.

По информации областного ДП, семьи пострадавших размещены у родственников. Кроме того, акиматом Шортандинского района выделены две квартиры для погорельцев. Также будет оказана помощь по организации похорон погибших.