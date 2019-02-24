Система Orphus

В Темиртау водитель маршрутного автобуса сбил подростка

12.02.2019, 12:34 16282
Караганда. 12 февраля. Kazakhstan Today - В Темиртау водитель маршрутного автобуса совершил наезд на подростка, передает Kazakhstan Today.
 
"11 февраля текущего года 59-летний водитель маршрутного автобуса, двигаясь по проспекту Мира в сторону проспекта Металлургов Темиртау, совершил наезд на 17-летнего пешехода, который перебегал проезжую часть дороги в неустановленном месте", - сообщили в пресс-службе Департамента полиции Карагандинской области.        
 
В результате ДТП пострадавший госпитализирован. В настоящее момент назначены соответствующие экспертизы, по результатам которых будет принято процессуальное решение.
 

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства

новости по теме

Читаемое

Новости партнеров