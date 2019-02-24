В Темиртау водитель маршрутного автобуса сбил подростка

Караганда. 12 февраля. Kazakhstan Today - В Темиртау водитель маршрутного автобуса совершил наезд на подростка, передает Kazakhstan Today.

"11 февраля текущего года 59-летний водитель маршрутного автобуса, двигаясь по проспекту Мира в сторону проспекта Металлургов Темиртау, совершил наезд на 17-летнего пешехода, который перебегал проезжую часть дороги в неустановленном месте", - сообщили в пресс-службе Департамента полиции Карагандинской области.

В результате ДТП пострадавший госпитализирован. В настоящее момент назначены соответствующие экспертизы, по результатам которых будет принято процессуальное решение.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства