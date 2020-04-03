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Водитель "Тойоты" протаранил блокпост в Алматы, пострадал полицейский (ВИДЕО)

02.04.2020, 16:45 12799
Водитель "Тойоты" протаранил блокпост в Алматы, пострадал полицейский (ВИДЕО)
Алматы. 2 апреля. Kazakhstan Today - В Алатауском районе Алматы водитель "Тойоты" протаранил блокпост, пострадал полицейский, передает Kazakhstan Today.
 
2 апреля, в 15.00, житель села Коксай Карасайского района Алматинской области, 1970 года рождения, на автомашине марки "Тойота Ипсум" следовал по улице Жана гасыр в северном направлении и допустил наезд на металлический турникет блокпоста №4. Далее, продолжив движение, водитель совершил лобовое столкновение с припаркованной полицейской автомашиной марки "Киа", затем наехал на "Ладу-Приору" и "Тойоту-Камри", которые также были припаркованы, сообщает Polisia.kz.

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ДТП имело место сегодня, 2 апреля, в 15:00 часов в Алатауском районе Алматы, сообщает Polisia.kz. ? Как стало известно, гражданин А., 1970 года рождения, житель села Коксай, Карасайского района, Алматинской области, управляя автомашиной марки “Тойота Ипсум” и следуя по улице Жана гасыр в северном направлении, допустил наезд на металлический турникет блокпоста №4. ? Далее, продолжив движение, водитель совершил лобовое столкновение с припаркованной полицейской автомашиной марки “Киа”, затем наехал на “Ладу приору” и “Тойоту Камри”, что также были припаркованы. ? Водитель служебного авто полицейский Мереке Отаргазы с переломами обеих ног был экстренно госпитализирован. ? – Предварительно, за рулем минивена находился пьяный водитель. Сейчас будет проведено медицинское освидетельствование на предмет его алкогольного или наркотического опьянения. Благо, другие граждане не пострадали, хотя на посту многолюдно: здесь несут службу представители сразу нескольких ведомств, – сообщила официальный представитель Департамента полиции города Алматы Салтанат Азирбек. ? Данный факт зарегистрирован в едином реестре досудебного расследования области по ст.345 ч.1 УК РК. Производство по уголовному делу осуществляют сотрудники ДП Алматинской области по территориальности.

Публикация от ҚР ІІМ | МВД РК (@qriim_mvdrk)

 
В результате ДТП водитель служебного авто - полицейский Мереке Отаргазы - с переломами обеих ног был экстренно госпитализирован. 
 

Предварительно, за рулем минивена находился пьяный водитель. Сейчас будет проведено медицинское освидетельствование на предмет его алкогольного или наркотического опьянения. Благо, другие граждане не пострадали, хотя на посту многолюдно: здесь несут службу представители сразу нескольких ведомств", – сообщила официальный представитель департамента полиции города Алматы Салтанат Азирбек.

 
Данный факт зарегистрирован в едином реестре досудебного расследования области по части 1 статьи 345 УК РК. Производство по уголовному делу осуществляют сотрудники ДП Алматинской области по территориальности.

Напомним, из-за пандемии COVID-19 в Казахстане до 15 апреля введен режим чрезвычайного положения.

Столица Казахстана Нур-Султан и Алматы закрыты на карантин с 19 марта. Вокруг городов выставлены блокпосты из числа сотрудников полиции и военнослужащих Министерства обороны, которые ограничили движение автотранспортных средств.    

С 28 марта усилены карантинные меры в столице и Алматы.

 

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