Водолазы обнаружили тела троих утонувших в Каспии мужчин

Фото: instagram/mangystau_tjd
Силами спасателей ДЧС в 19.58 из воды извлечено тело жителя Караганды 1999 года рождения, а в 21.36 спасатели достали тело второго мужчины, также 1999 года рождения, и тоже жителя Караганды. В 22.07 из моря вытащили тело последнего утонувшего, 23-летнего жителя Актау, сообщает Lada.kz.
Как сообщил заместитель начальника ДЧС Мангистауской области Бекболат Абдикадыров, один из утонувших 15 мая женился.
Двое жителей Караганды приехали на свадьбу к утонувшему жителю Актау. Удалось установить, что двое мужчин решили искупаться, еще двое после бросились их спасать. Одного из тех, кто прыгнул спасать товарищей, вытащили очевидцы происшествия. Им оказался 26-летний житель Бейнеу. Сейчас его состояние удовлетворительное, он отпущен домой после осмотра врачей", - рассказал Бекболат Абдикадыров.
Во время поисков на месте происшествия силами ДЧС проводилось погружение водолазов на дно Каспийского моря на глубину трех метров на расстоянии 1,5-2 метров от берега. А также на месте работала группа психологической службы департамента по чрезвычайным ситуациям, которая оказывала помощь 10 близким людям утонувших молодых людей.
Несмотря на непогоду, спасатели отработали профессионально и качественно, за короткое время тела всех троих утонувших мужчин были обнаружены и извлечены из воды", - сказал Бекболат Абдикадыров.
На месте происшествия были обнаружены спиртные напитки.