Военные идентифицируют найденные в водоеме фрагменты пропавшего вертолета

В район поисков прибыли дополнительные силы и средства из Конаева и Актау, а также из 5 воинских частей

Фото: Минобороны РК

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Алматы. 29 июля. KAZAKHSTAN TODAY - В районе Сорбулакского водохранилища продолжается поисково-спасательная операция. Военные, спасатели, полицейские и водолазы разыскивают обломки упавшего вертолета, - В районе Сорбулакского водохранилища продолжается поисково-спасательная операция. Военные, спасатели, полицейские и водолазы разыскивают обломки упавшего вертолета, сообщает Министерство обороны РК.





Минобороны РК





С 04.30 осуществлялся визуальный осмотр водной поверхности и береговой полосы, выполнены облеты района с применением беспилотных летательных аппаратов. В целях повышения эффективности поиска южная часть побережья дополнительно обследована наземными и водными группами. Для детализации районов прочесывания акватория условно разделена на секторы. На воде задействованы 13 единиц плавсредств, используются специальные технические средства обследования дна", - рассказали в Минобороны.





Минобороны РК





В район проведения операции прибыли дополнительные силы и средства из Конаева и Актау. Они привезли с собой водолазное снаряжение, эхолоты, катер и лодку, предназначенные для обследования труднодоступных участков водоема.





Минобороны РК





Также к операции привлечены силы и средства пяти воинских частей. Работы продолжаются в круглосуточном режиме.





В ходе поисковых мероприятий обнаружены фрагменты вертолета. Ведется их идентификация", - проинформировали в ведомстве.





Минобороны РК





В Минобороны подчеркнули, что ведомство совместно с другими государственными органами предпринимает все возможные меры для завершения поисков. Дополнительная информация будет предоставляться по мере поступления новых данных.





Напомним, 25 июля в Алматинской области в ходе планового перелета пропал с радаров вертолет EC-145 Сил воздушной обороны Вооруженных сил РК. Вертолет, вылетевший из Лугового с тремя членами экипажа, перестал выходить на связь в районе Отара.





26 июля спасатели обнаружили первые фрагменты пропавшего воздушного судна.



