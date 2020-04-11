Возгорание произошло сегодня на одной из установок АНПЗ

Атырау. 10 апреля. Kazakhstan Today - Возгорание произошло сегодня на одной из установок Атырауского нефтеперерабатывающего завода (АНПЗ), передает Kazakhstan Today.

На Атырауском нефтеперерабатывающем заводе 10 апреля 2020 года, в 11.01, на установке замедленного коксования произошло возгорание в "горячей" насосной. Площадь возгорания составила 10 квадратных метров", - сообщил отдел по связям с общественностью ТОО "АНПЗ".

Силами пожарной части ПАСЧ16 ФАО "Орт сондіруші" в 11.27 возгорание было полностью ликвидировано.

Жертв и пострадавших нет. Завод работает в штатном режиме. Переработка нефти и выработка нефтепродуктов осуществляется в плановом режиме", - отметили в компании.

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