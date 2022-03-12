Временно закрыт проезд на Шымбулак по автодороге

Фото: facebook/Shymbulak Mountain Resort
Сообщается, что с 9 марта прирост снега составил 30 сантиметров. Сегодня в 9.49 в бассейне реки Улкен Алматы зафиксирован сход 7 лавин.
Вдоль автодороги Каток "Медеу" - ГЛК "Шымбулак" расположены 11 опасных лавиносборов. Все лавины сходят на указанную автодорогу и представляют реальную угрозу проезжающему автотранспорту и проходящим отдыхающим. С целью недопущения человеческих жертв автодорога на Шымбулак будет временно закрыта как для автотранспорта, так и для пеших туристов", - отметили в акимате.
Ежегодно в весенний период резко увеличивается опасность самопроизвольного схода снежных лавин. Это связано с накоплением большого количества снега в зимний период. Влажный весенний снег неустойчиво залегает на склонах и может в любой момент обрушиться в виде лавины.
В основном весенние лавины сходят в полуденные часы, при глубокой оттепели - круглосуточно. При ухудшении ситуации есть высокая вероятность схода лавин больших объемов.
По согласованию с ГУ "Казселезащита" об открытии автодороги будет сообщено дополнительно.
Ранее сообщалось, что на Шымбулаке при сходе лавины погиб лыжник.