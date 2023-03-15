В Казахстане ликвидирована транснациональная преступная группа, занимавшаяся производством наркотиковВ Казахстане ликвидирована транснациональная преступная группа, занимавшаяся производством наркотиков
14.03.2023, 16:53 17006
Вспышку оспы овец зарегистрировали в ВКО
Фото: bizmedia.kz
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Усть-Каменогорск. 14 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В Катон-Карагайском районе Восточно-Казахстанской области зарегистрирована вспышка оспы овец.
По информации областного управления сельского хозяйства, впервые о заражении овец в Катон-Карагайском районе стало известно 17 февраля. Всего, по официальным данным, оспой заболели 200 голов мелкого рогатого скота, сообщает YK-news.kz.
Пик заражения прошел, все заболевшие животные уже выздоровели, - сообщили в управлении сельского хозяйства. - Применялась антибиотикотерапия. На месте работают ветврачи. Падежа скота не было. Новых случаев заражения на сегодняшний день не зарегистрировано".
Там предположили, что вирус оспы овец мог быть завезен в Катон-Карагайский район из других областей Казахстана.
13 марта в трех селах района - Аккайнар, Жана-Ульга и Шынгыстай, где были выявлены больные овцы, ввели ограничительные мероприятия. Они будут действовать в течение трех недель. За это время животных вакцинируют, а во дворах, где содержится скот, проведут дезинфекцию", - пишет сайт.
Предыдущая вспышка оспы овец была зарегистрирована на территории ВКО 23 года назад, в начале 2000-х годов.
Напомним, в начале марта в трех регионах Казахстана объявили карантин. Причина - вспышки заболеваний сельскохозяйственных животных. Помимо оспы у овец в ВКО, карантин объявили в Каркаралинском районе Карагандинской области в связи с возникновением эмфизематозного карбункула у крупного рогатого скота, а также в селе Сатай в Узункольском районе Костанайской области в связи со вспышкой бруцеллеза у КРС. Всех заболевших животных сдали на санитарный убой.
В феврале в Шымкенте более 20 человек заразились бруцеллезом.
Ранее Минсельхоз Казахстана сообщил о начале ветеринарно-профилактических мероприятий в стране. На весеннюю вакцинацию сельхозживотных выделено более 66 млн доз препаратов.
Напомним, в минувшем году в Казахстане было зафиксировано множество случаев заболевания людей и домашних животных бруцеллезом. Рост заболеваемости санитарные врачи связывают с неблагополучной эпизоотической ситуацией среди животных. Они напомнили, что инфекция передается не только через домашний скот, но и через других животных. Чтобы избежать инфицирования бруцеллезом, врачи рекомендуют подвергать тщательной термической обработке молоко и мясо.
В 2022 году казахстанские ученые сообщили о сенсационном открытии в области лечения инфекционных заболеваний сельхозживотных. В июле в Алматы был подписан договор о создании казахстанско-британского СП по производству противоинфекционных ветеринарных препаратов.
В ноябре прошлого года агентство KAZAKHSTAN TODAY опубликовало интервью с академиком КазНАЕН, доктором химических наук Александром Ильиным, в котором ученый рассказал о научных исследованиях и открытиях в области борьбы с инфекционными заболеваниями сельскохозяйственных животных и птиц. Читать:
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15.03.2023, 09:15 1176
В поселке Кобда Актюбинской области объявлен режим ЧС
Фото: акимат Актюбинской области
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Актобе. 15 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В поселке Кобда Кобдинского района Актюбинской области решением акима района Болата Кулова объявлен режим ЧС местного масштаба. Об этом сообщили в пресс-службе акима области.
Из-за резкого повышения температуры и выпадения осадков в ряде районов Актюбинской области вода подобралась к населенным пунктам. 13 марта в Кобдинском районе из-за большого потока талых вод со степи в поселке Кобда произошло подтопление 15 жилых домов, 32 дворовых территорий, здания ФОК, двух школ и двух коммерческих объектов, расположенных в низине населенного пункта. Жители были эвакуированы.
По данным акимата региона, в населенном пункте продолжается реализация противопаводковых мероприятий: работает спецтехника, усилена работа по отсыпке инертных материалов, укладке мешкотары и откачке воды. Вчера ход работ проинспектировал аким области Ералы Тугжанов.
Напомним, что в целях обеспечения безопасности жителей и предотвращения затопления населенного пункта было принято решение вскрыть один отрезок дороги международного значения Самара - Шымкент на 613 км.
По поручению акима области были начаты работы по устройству металлических водопропускных труб и засыпке инертными материалами. Глава региона поручил завершить работы в сжатые сроки и восстановить движение автотранспортных средств на дороге.
Ознакомившись с принимаемыми мерами, глава региона поручил после ликвидации паводка разработать проект по устройству постоянных водопропускных труб с максимальной пропускной способностью не только на указанном участке, но и на всех участках с рисками перелива через автодорогу и затопления населенных пунктов.
Акимату Кобдинского района поручено рассмотреть вопрос строительства дамбы на обеих сторонах участка автодороги Кобда-Уил, для пропуска воды через автодорогу Самара-Шымкент для недопущения перелива в сторону поселка Кобда и затопления самого поселка.
На встрече с жителями Ералы Тугжанов подчеркнул, что каждой пострадавшей семье будет оказана вся необходимая помощь.
Самое главное - обеспечена безопасность населения. В районе создана комиссия, все дома будут обследованы. Всех поддержим, средства выделим, максимально оперативно все восстановим. Будет проведен тщательный анализ данной ситуации и приняты меры по недопущению повторения паводка", - подчеркнул Ералы Тугжанов.
Кобдинцы отмечают, что паводок такого масштаба в последний раз был в 1993 году.
Ситуация в Кобдинском районе взята под особый контроль, отметили в акимате.
Как сообщалось ранее, активные противопаводковые мероприятия продолжаются также в Западно-Казахстанской области. По данным областного ДЧС, только за истекшие сутки на опасных участках набрано и уложено порядка 3 тысяч штук мешков с инертными материалами, откачано более 30 тысяч кубометров воды, перерыто траншей для отвода воды на 11 участках.
В целях оценки обстановки состояния рек Деркул и Чаган проведен облет совместно с представителями МИО, ДЧС, Казгидромет, Казводхоз по маршруту "Уральск-р/н Байтерек".
Вчера из 5 подтопленных домов была полностью откачана вода, что дало возможность 26 эвакуированным людям Сырымского района вернуться в свои жилища. Еще 28 человек размещены в пунктах временной эвакуации, 205 человек - находятся у родственников. Отогнано в безопасные места более 280 голов сельскохозяйственных животных. Подтопленными остаются 40 домов.
14.03.2023, 19:03 14371
Дачников Уральска предупредили о возможной эвакуации
Существует вероятность подъема уровня воды в реках Чаган и Деркул
Фото: МЧС РК
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Уральск. 14 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Существует вероятность подъема уровня воды в реках Чаган и Деркул и угроза подтопления садоводческих товариществ, расположенных в поймах данных рек, сообщает портал "Мой город" со ссылкой на акимат Уральска.
Жители дачных массивов, находящихся под угрозой подтопления, должны быть готовы к возможной эвакуации, а именно:
- до начала подъема воды в реках определить место проживания и места размещения скота, птицы и домашних животных на период половодья;
- заблаговременно определить маршруты выхода или выезда с дач по возвышенным местам, избегая пересечения протоков, стариц, низин;
- при начале подъема воды в реках имущество, которое остается на дачах, перенести на верхние этажи, чердаки, а после покинуть дачные участки, собрать заранее документы и ценные вещи.
При получении или объявлении информации об эвакуации или при обнаружении воды вблизи места проживания следует незамедлительно:
- сообщить об этом соседям;
- отключить газ и электричество;
- закрыть окна и двери нижних этажей;
- забрать с собой документы, ценные вещи, предметы первой необходимости и покинуть зону подтопления.
Напомним, режим ЧС местного масштаба объявили в Уральске, Бурлинском и Шынгырлауском районах, районе Байтерек. По информации ДЧС региона, по состоянию на 14 марта подтопленными остаются более 40 жилых домов.
Из-за угрозы подтопления электроподстанции в 14 населенных пунктах Сырымского районе отключено электроснабжение. Более 10 тысяч человек остались без электричества.
По состоянию на 14 марта зарегистрированы переливы на 24 участках автодорог, в некоторых местах размыто дорожное полотно. Пять сел оказались отрезаны от трасс.
По информации ДЧС региона, существует риск выхода из русел нескольких рек по области. В зоне риска подтопления свыше 5000 жилых домов.
Поселок Коржын Каратюбинского района Западно-Казахстанской области из-за паводка остался без транспортного сообщения - талые воды подтопили автомобильную дорогу. В связи с этим 16 человек (6 детей и 2 беременные женщины) из поселка были транспортированы в районный центр с помощью вертолета.
По словам главы МЧС, наиболее сложная ситуация по паводкам на сегодняшний день сложилась в Западно-Казахстанской и Актюбинской областях.
К примеру, 13 марта в Кобдинском районе Актюбинской области из-за интенсивного таяния снега и большого потока талых вод со степи в поселке Кобда произошло подтопление 15 жилых домов, 28 дворовых территорий, здания физкультурно-оздоровительного комплекса, одного кафе, расположенных на окраине населенного пункта.
14.03.2023, 12:08 22161
В Западном Казахстане из-за паводков эвакуировано более 240 человек
Фото: МЧС РК
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Астана. 14 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В кулуарах правительства министр по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан Юрий Илин рассказал об обстановке в наиболее проблемных по паводкам регионах страны.
По словам главы МЧС, наиболее сложная ситуация по паводкам на сегодняшний день сложилась в Западно-Казахстанской и Актюбинской областях. Там к настоящему времени известно о подтоплении 51 дома: 45 в ЗКО и 6 в Актюбинской области.
В ЗКО эвакуировано более 240 человек. Более 20 человек разместились в пункте временной эвакуации, остальные разъехались по родственникам, уточнил Ильин.
По его словам, к настоящему времени 13 из 26 переливов через дороги прекратились.
Из Атырауской и Мангистауской областей в проблемные регионы дополнительно направлены группы спасателей.
Напомним, в Уральске и трех районах ЗКО из-за паводков объявлен режим ЧС. 16 жителей села Коржын эвакуированы в районный центр с помощью вертолета.
В поселке Актюбинской области подтопило 15 домов, ФОК и кафе.
Кроме того, в Актюбинской области в целях обеспечения безопасности жителей поселка Хобда произведены работы по вскрытию дорожного полотна трассы Самара - Шымкент на 613-м километре. Данная мера позволит предотвратить подтопление близнаходящихся жилых домов.
14.03.2023, 10:31 25961
В поселке Актюбинской области подтопило 15 домов
Жители подтопленных домов размещены в эвакуационном пункте
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Актобе. 14 марта. KAZAKHSTAN TODAY - 13 марта в Кобдинском районе из-за интенсивного таяния снега и большого потока талых вод со степи в поселке Кобда произошло подтопление 15 жилых домов, 28 дворовых территорий, здания физкультурно-оздоровительного комплекса, одного кафе, расположенных на окраине населенного пункта, сообщили в акимате Актюбинской области.
В настоящее время проводится подворовой обход домов, принимаются меры по укладке мешкотары. Откачено свыше 6 тысяч кубометров талых вод. Жители подтопленных домов размещены в эвакуационном пункте, информирует пресс-служба.
В противопаводковых мероприятиях задействованы 35 единиц специализированной техники, 123 человека.
Талая вода вошла в село Егиндыбулак Кобдинского района. Угрозы жилым домам и личным подсобным хозяйствам нет, заверили в ведомстве.
С начала паводкового периода в Актобе и районах принято 1514 заявок, все отработаны.
На сегодня по области всего откачено более 181 тысячи кубометров талых вод, прочищено 26,1 км арыков, завезено 4972 кубометра инертного материала, уложено 3320 штук мешкотары, из населенных пунктов вывезено более 524,9 тысячи кубометров снега. Дополнительно задействовано 138 ассенизаторов. На местах работает 142 единицы техники, 20 мобильных бригад, задействовано 650 человек", - уточнили в акимате.
В пресс-службе добавили, что в настоящее время по городу Актобе подтопленных улиц не имеется. На контроле находятся 4 участка, где по мере поступления талых вод осуществляется периодическая откачка.
Напомним, в Актюбинской области вскрывают дорожное полотно трассы для предотвращения затопления поселка.
Ранее сообщалось, что в Уральске и трех районах ЗКО объявлен режим ЧС из-за паводков.
14.03.2023, 09:26 27836
В Уральске и трех районах ЗКО объявлен режим ЧС
Фото: МЧС РК
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Уральск. 14 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В Западно-Казахстанской области продолжается борьба с паводками. Решением акимов города Уральска, Чингирлауского района, Бурлинского района и района Байтерек объявлены чрезвычайные ситуации местного масштаба природного характера.
Только за истекшие сутки на опасных участках набрано и уложено порядка 4 тысяч штук мешков с инертными материалами, откачано более 25 тысяч кубометров воды. В целом за период подготовки и борьбы с паводками набрано и уложено более 15 тысяч мешков с инертным материалом, откачано порядка 300 тысяч кубометров воды, вывезено более 300 тысяч кубометров снега, пробурено более 5 тысяч лунок, прорезано 65 тысяч квадратных метров льда", - сообщили в пресс-службе ДЧС Западно-Казахстанской области.
Функционируют республиканский и областной оперативные штабы, включая представителей Казахавтодора и Казводхоза.
Открыты телефон горячей линии на базе областного и республиканского штаба (всего за сутки поступило 109 звонков информационного характера).
Продолжается круглосуточный мониторинг паводкоопасных населенных пунктов, рек и озер в районе Байтерек, Таскалинском, Теректинском, Каратобинском, Чингирлауском, Сырымском, Бурлинском районах.
С учетом ранее принятых превентивных мер по устройству специального канала по приему паводковых вод удалось избежать осложнения обстановки в поселке Зачаганск в период прохождения талых вод при повышенном температурном фоне.
Вместе с тем только за неделю на территории Западно-Казахстанской области снежный покров сошел на 60% (с 76% до 16%).
В результате резкого повышения температуры до +12 градусов и интенсивного таяния снега произошел спуск большого количества талой воды с возвышенностей, что стало причиной подтопления 48 жилых домов в Бурлинском, Сырымском и Теректинском районах ЗКО. Жертв и пострадавших нет.
Силами спасателей и местных исполнительных органов заблаговременно эвакуировано 149 человек, отогнано в безопасные места порядка 300 голов сельскохозяйственных животных", - сообщили в ДЧС.
В проведении аварийно-спасательных и неотложных работ за сутки задействовано более 800 человек личного состава спасательных подразделений МЧС, местных исполнительных органов, МВД, МО, включая дополнительно привлеченные силы и средства МЧС из Атырауской и Мангистауской областей. В оперативных работах применяются более 200 единиц техники и более 100 водооткачивающих средств.
В целом проведенные по Западно-Казахстанской области ранее до начала паводкового периода превентивные противопаводковые мероприятия по возведению и укреплению дамб, защитных валов, устройству водопропускных труб, очистке арычной системы, вывозу снега, бурению лунок и резке льда на заторных участках рек области привели к минимизации паводковых угроз и не дают усугубиться обстановке в наступивших сложных гидрометеорологических условиях, связанных с резким повышением температурного фона при максимальных показателях промерзания и высокого осеннего увлажнения грунта, толщины льда на реках и образования на поверхности почвы глубокого слоя ледяной корки. Противопаводковые мероприятия продолжаются", - отметили в департаменте по ЧС.
Напомним, в ЗКО поселок Коржын Каратюбинского района из-за паводка остался без транспортного сообщения - талые воды подтопили автомобильную дорогу. В связи с этим 16 человек были транспортированы в районный центр с помощью вертолета.
14.03.2023, 08:46 29581
В Актюбинской области вскрывают дорожное полотно трассы для предотвращения затопления поселка
Фото: скриншот из видео КазАвтоЖол
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Актобе. 14 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В Актюбинской области вскрывают дорожное полотно международной трассы для предотвращения затопления поселка, сообщили в АО "КазАвтоЖол".
В Актюбинской области по обращению местного исполнительного органа и регионального департамента по чрезвычайным ситуациям для обеспечения безопасности жителей поселка Хобда и предотвращения затопления данного поселка было принято решение вскрыть один отрезок дороги Самара - Шымкент на 613 км. Ожидается, что данная мера позволит предотвратить угрозу подтопления близнаходящихся жилых домов и социальных объектов. Работы по вскрытию автодороги начаты", - говорится в сообщении "КазАвтоЖола".
В компании предложили альтернативный маршрут для объезда: Уральск - Хобда - Уил - Шубаркудык - Актобе.
Отмечается, что дорожное сообщение будет восстановлено после стабилизации паводковой ситуации в регионе.
При возникновении нештатных ситуаций пользователям республиканских трасс необходимо обращаться в единый колл-центр по короткому номеру 1403", - отметили в "КазАвтоЖоле".
Напомним, в ЗКО поселок Коржын Каратюбинского района из-за паводка остался без транспортного сообщения - талые воды подтопили автомобильную дорогу. В связи с этим 16 человек были транспортированы в районный центр с помощью вертолета.
14.03.2023, 08:19 30291
Паводки в ЗКО: жителей села Коржын эвакуировали вертолетом
16 жителей поселка были доставлены в районный центр
Фото: МЧС РК
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Уральск. 14 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Поселок Коржын Каратюбинского района Западно-Казахстанской области из-за паводка остался без транспортного сообщения - талые воды подтопили автомобильную дорогу. В связи с этим 16 человек (6 детей и 2 беременные женщины) из поселка были транспортированы в районный центр с помощью вертолета.
13 марта во время облета паводковой обстановки по Западно-Казахстанской области на вертолете Ми-8 МЧС Казавиаспас вблизи поселка Коржын Каратобинского района зафиксирован перелив талых вод через автомобильную дорогу местного значения поселок Каратобе - поселок Коржын. Было принято решение посредством вертолета доставить в населенный пункт спасателей и плавсредства. При проведении вышеуказанных мероприятий 16 жителей поселка были доставлены в районный центр - поселок Каратобе Каратобинского района Западно-Казахстанской области", - сообщили в пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям РК.
По данным МЧС, полет прошел благополучно. На данный момент люди находятся у родственников.
Отмечается, что в настоящее время поселок Коржын остался без транспортного сообщения, жилые дома не подтоплены, продукты и медикаменты имеются. Вода в реке Жасыбай проходит по своему руслу.
Как сообщалось ранее, в Западно-Казахстанской области аким Бурлинского района в связи с угрозой подтопления населенных пунктов, объектов жизнеобеспечения объявил чрезвычайную ситуацию природного характера местного масштаба. Позже режим чрезвычайной ситуации природного характера был объявлен в Уральске.
13.03.2023, 16:20 43471
В Уральске из-за паводков объявлен режим ЧС
Фото: МЧС РК
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Уральск. 13 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Оперативный штаб принял решение объявить в Уральске режим чрезвычайной ситуации природного характера.
Как сообщает "Мой город", талые воды затопили проезжую часть, тротуары, дворы частных домов и многоэтажек. Несмотря на то что коммунальщики работают круглосуточно, откачать такое количество воды не представляется возможным. Уже затоплены 17 зданий, 9 из которых школы и спортивные объекты, остальные - частные дома.
Основная причина паводков - это высокий уровень промерзания почвы. Вчера, 12 марта, со стороны Свистун горы, Сарытау, с канала Саратовской трассы и канала в районе Птицефабрика образовалась талая вода. Водопропускные сооружения не смогли справиться с таким потоком. Вода не впитывается в почву, так как глубина ее промерзания составляет более одного метра, и вода пересекла три вала, канал переполнился. Из-за задержки воды в водопропускной трубе в микрорайоне Сарытау вскрыли участок дороги по улице Айткулова, в противном случае подтопленными оказались бы дома в частном секторе. Но, несмотря на это, вода настигла подвалы многоэтажных домов - это восемь домов по улице Монкеулы, в которых живут тысячи человек. Для безопасности нам пришлось отключить в них электроэнергию. Мы сейчас не покладая рук трудимся для того, чтобы откачать воду и подать электричество", - пояснил заместитель акима Жандос Дуйсенгалиев.
По его словам, в данное время объем воды в канале уменьшился, однако на возвышенностях все еще есть нерастаявший снег и лед, которые представляют угрозу населенным пунктам.
Замакима заверил, что каналы в данный момент справляются со своей задачей, но все же власти предпринимают дополнительные меры, а именно сооружают плотины возле каналов. На помощь коммунальщикам и спасателям пришли военнослужащие.
Кроме этого, было принято решение снизить давление питьевой воды. Жандос Дуйсенгалиев не отрицает, что из-за этого до жителей верхних этажей вода может и не доходить.
Мы делаем это, потому что канализационные сети находятся в плачевном состоянии. Старые насосы на КНС-2, КНС-3, КНС-18 не справляются с большим объемом воды. Мы провели конкурс на ремонт двух КНС, подрядчики определены, и весной они уже начнут работу. По КНС-18 готовится проектно-сметная документация, и в следующем году там тоже начнутся работы. После реконструкции в городе не будет проблем с водообеспечением и водоотведением", - добавил он.
Вместе с тем отмечается подъем уровня воды на реках Чаган и Деркул, что создает угрозу подтопления дачных участков. На сегодняшний день подтоплены восемь жилых домов.
Жандос Дуйсенгалиев отметил, что причинами подтопления стали низкий уровень фундамента и несвоевременный вывоз снега со дворов. Что касается многоэтажных домов, то вывозом снега и откачкой воды со дворов должны заниматься КСК, ОСИ и ПТ.
Дополнено 13.03.2023, 16.40
В Министерстве по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан заявили, что на территории Западно-Казахстанской области активно ведутся противопаводковые мероприятия.
В Таскалинском районе уровень воды на реке Деркул снизился и составляет 525 сантиметров, на гидропосту реки Чижа-2 снизился и составляет 664 сантиметров. Мониторинг продолжается", - сообщили в ведомстве.
Подчеркивается, что благодаря оперативно принятым мерам удалось предотвратить разрыв действующего канала и тем самым не допустить затопления жилого массива.
В ликвидации ЧС работали 70 человек личного состава ДЧС, 6 единиц техники, 8 мотопомп, от войсковой части № 5517 привлечено 40 солдат", - добавили в пресс-службе.
Дополнено 13.03.2023, 18.18
Пострадавшим от паводков жителям Уральска возместят ущерб, сообщает "Мой город".
По словам начальника городского управления по ЧС Амангельды Ешмуханова, пострадавшим от паводков горожанам будет оказана помощь на основании приказа главы МЧС.
В приказе указано, что все расходы по ликвидации ЧС и помощи пострадавшим будут компенсироваться за счет государства. В этом приказе все расписано по процедурам и по перечню необходимых документов", - отметил Амангельды Ешмуханов.
Вместе с тем он отметил, что часто от горожан поступают оскорбления и критика. При этом люди не выбирают слова и даже выражаются нецензурной бранью.
Он подчеркнул, спасатели сейчас работают в авральном режиме и спят по 3-4 часа в сутки, а со стороны населения продолжает поступать критика.
Нас за шкирки берут, толкают, но мы в конфликт не вступаем. Мы все понимаем, эмоции, стресс и так далее. Мы стараемся, работаем, но слышать брань и нецензурное выражение очень неприятно", - добавил Амангельды Ешмуханов.
Отмечается, что в городе подготовлены эвакопункты на случаи обострения ситуации.
Ранее в Западно-Казахстанской области аким Бурлинского района в связи с угрозой подтопления населенных пунктов, объектов жизнеобеспечения объявил чрезвычайную ситуацию природного характера местного масштаба. Позже стало известно, что из-за паводка в Уральске вскрыли участок дороги.
В Атырауской области также из-за паводков вскрыт участок дороги Миялы - Жангелдин для обеспечения безопасности населенного пункта.
Напомним, по прогнозам "Казгидромет", паводки ожидаются в 10 регионах Казахстана.
В число паводкоопасных регионов вошли: Карагандинская, Акмолинская, Северо-Казахстанская, Костанайская, Актюбинская, Западно-Казахстанская, Восточно-Казахстанская, Абайская, Алматинская области и область Жетысу.
Ранее в МЧС предупредили об угрозе масштабного паводка. В зоне подтопления могут оказаться 255 населенных пунктов, а это более 127 тысяч домов и свыше 700 тысяч граждан, сообщили в ведомстве.
В феврале в Туркестанской области из-за паводков затопило дома и улицы в четырех населенных пунктах. В начале марта талыми водами затопило улицы Уральска и Аксая.
7 марта 5 семей в селе Жетысуской области были заблокированы в своих домах из-за затопления. А с улиц Актобе откачали почти 17 тысяч кубометров талой воды.
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