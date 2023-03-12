В трех регионах Казахстана объявили карантин

Масштабный разлив с ржавого танкера Safer может уничтожить нетронутые рифы, прибрежные мангровые заросли и другую морскую жизнь в Красном море

Фото: vsegda-pomnim.com

Рассказать друзьям

Каир. 11 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В Организации Объединенных Наций поделились планами предотвращения возможной экологической катастрофы в Красном море.





ООН приобрела большой танкер для перевозки нефти с ржавого супертанкера FSO Safer, который более 30 лет стоял у берегов Йемена.





Это попытка предотвратить самую страшную экологическую катастрофу в истории", - пишет CNN .





DigitalGlobe/ScapeWare3d/Maxar Technologies/Getty Images





По данным агентства, 47-летний танкер не обслуживался с 2015 года из-за конфликта в Йемене.





Масштабный разлив с Safer уничтожит нетронутые рифы, прибрежные мангровые заросли и другую морскую жизнь по всему Красному морю, подвергнет миллионы людей воздействию сильно загрязненного воздуха и перекроет жизненно важные поставки продовольствия и топлива в Йемен, где 17 миллионов люди уже нуждаются в продовольственной помощи", - говорится в сообщении ООН на веб-сайте, посвященном этой проблеме.





Если нефть разольется, очистка обойдется в 20 миллиардов долларов, а экология из-за нанесенного разливом ущерба не восстановится и в течение 25 лет, заявил резидент и координатор гуманитарной помощи ООН в Йемене Дэвид Грессли.





По его словам, разлив может дойти до африканского побережья и повлиять на судоходство.





Стоит отметить, что проблемы экологии и стремительного роста населения планеты все громче заявляют о себе.



