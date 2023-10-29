Взрыв на шахте Костенко: погиб 21 шахтер

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Караганда. 28 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Семь шахтеров погибли при взрыве на шахте имени Костенко в Карагандинской области.





Предположительно, в лаве произошел взрыв газа - метана. В момент аварии в шахте находились 252 человека, на поверхность выведены 205 шахтеров. Тела семи горняков обнаружены без признаков жизни, сообщает пресс-служба АО "АрселорМиттал Темиртау".





По данным " Хабар 24" , сообщается о 20 пострадавших с разными травмами. Доставлены в больницу 12, обратились в медицинский пункт шахты 8 человек.





О возгорании сообщил горный мастер сегодня ночью в 02.33. Был включен план ликвидации аварии. На месте работают 32 спасателя.





В настоящее время неизвестна судьба сорока шахтеров, которые остались в шахте. На место ЧП прибыли аким Карагандинской области, генеральный директор АО "АрселорМиттал Темиртау", первый заместитель генерального прокурора РК, прокурор Карагандинской области, специальные правоохранительные органы.





акимат Карагандинской области





В связи с происшествием на шахте имени Костенко УД АО "АрселорМиттал Темиртау" в МЧС и департаменте по ЧС Карагандинской области для информационной и психологической поддержки работают телефоны горячей линии: (8-7212) 51-72-23, 49-72-70.





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Число погибших на шахте Костенко увеличилось до 11, сообщил в Instagram аким Карагандинской области Ермаганбет Булекпаев.





Сегодня на шахте им. Костенко произошел пожар, который к нашему большому сожалению привел к гибели 11 человек, в больницу с различной степенью тяжести доставлено 18 человек. Информация по состоянию на 09.00 утра", - написал глава региона.





По его словам, на месте работают 40 спасателей, 10 единиц техники и 3 психолога, которые оказывают помощь родственникам погибших и пострадавших.





Он выразил глубокие соболезнования родным и близким погибших шахтеров.





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Министр по чрезвычайным ситуациям Сырым Шарипханов выехал на шахту имени Костенко для руководства штабом по ликвидации аварии.





Вводятся дополнительные силы горноспасателей. Всего к поисково-спасательным работам привлечены 50 человек и 8 единиц техники профессиональной военизированной аварийно-спасательной службы. Также на месте задействованы 22 сотрудника подразделений МЧС", - сообщает пресс-служба спасательного ведомства.





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Число погибших шахтеров увеличилось до 16.





На поверхность из 252 человек выведено 205, из них 18 обратились за медицинской помощью. Поиски 31 шахтера продолжаются. Обнаружены без признаков жизни 16 шахтеров", - сообщили в пресс-службе АО "АрселорМиттал Темиртау".





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Спасатели обнаружили тела 21 погибшего шахтера на шахте имени Костенко. Поиск 23 горняков продолжается, сообщили в пресс-службе "АрселорМиттал Темиртау". Из 252 шахтеров на поверхность вывели 208. 18 из них обратились за медицинской помощью.





Напомним, в августе на шахте "Казахстанская", принадлежащей АО "АрселорМиттал Темиртау", из-за возгорания конвейерной ленты погибли пять горняков. Была создана специальная комиссия по расследованию аварии, в состав которой вошли представители всех ответственных государственных органов. По факту аварии возбудили уголовное дело по статье 277 УК РК (Нарушение правил безопасности при ведении горных или строительных работ).





Президент Токаев поручил правительству и акимату Карагандинской области провести всестороннее расследование причин аварии и оказать всю необходимую помощь пострадавшим. К расследованию ЧП привлекли международных экспертов.





МЧС установило, что в трагедии на шахте "Казахстанская" полностью виноват работодатель.





Казахстанские депутаты выступили с резкими заявлениями в адрес руководства "АрселорМиттал Темиртау". По их мнению, произошедшая трагедия "является прямым следствием состояния оборудования в угольных шахтах, а также бездумного сокращения производственного персонала". Они призвали государство выгнать компанию Миттала из страны и разорвать все соглашения об использовании казахстанских недр и отечественной промышленности, в которую индус не вложил ничего.





В сентябре министр промышленности и строительства Республики Казахстан Канат Шарлапаев ответил на вопрос о смене собственника "АрселорМиттал Темиртау" и передаче компании в другие руки. По его словам, Казахстан уважает права международных инвесторов.





Ни у кого ничего отбирать не будем. При этом существует требование промышленной безопасности к обеспечению безопасности сотрудников и безопасности рабочих мест. Поэтому иностранные инвесторы, которые в Казахстане, будут вынуждены с этими требованиями считаться, мы будем продолжать настаивать на том, чтобы все требования безопасности выполнялись в полной мере", - заявил Шарлапаев.





Федерация профсоюзов также сделала заявление в связи с пожаром на шахте АМТ.





10 октября, в связи с повышением температуры, на шахте "Казахстанская" вновь эвакуировали рабочих.



