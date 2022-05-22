Взрыв в Шымкенте: Минздрав сообщил о третьем погибшем

Фото: instagram/shymkent_city
ШЫМКЕНТ. 21 МАЯ - Министерство здравоохранения Казахстана сообщило о третьем погибшем в результате взрыва на территории роддома в Шымкенте, передает KAZAKHSTAN TODAY.
К сожалению, жертвами трагического происшествия стали охранник Б. 1979 года рождения, рабочий Ш. 1980 года рождения и 1 новорожденный ребенок, которому было 18 дней. Еще пострадали 8 человек, все они госпитализированы в медучреждения города", - сообщило ведомство в Telegram.
В настоящее время с пострадавшими работают психологи.
В экстренном порядке осуществляется работа по организации и изменению маршрутизации беременных и новорожденных по Туркестанской области. Бригады медработников направляются в районные больницы для оказания перинатальной помощи на селе, так как ОПЦ № 1 выполнял функции 3-го уровня и осуществлял госпитализацию беременных и новорожденных из 7 районов области. Консультацию пострадавшим оказывают врачи ННЦ хирургии имени А. Сызганова", - сообщили в Минздраве.
Готовится соответствующий приказ о временной регионализации управления здравоохранения Туркестанской области, создан рабочий штаб в областной клинической больнице во главе с заместителем акима региона.
Ситуация находится на контроле Министерства здравоохранения РК, на место происшествия выехал руководитель департамента охраны здоровья матери и ребенка", - отметили в ведомстве.
В Минздраве выразили глубокие соболезнования семьям погибших и пообещали принять все необходимые меры для помощи пострадавшим и расследования трагедии.
Ранее сообщалось, что возле одного из роддомов Шымкента прогремел мощный взрыв. На месте погиб охранник перинатального центра. Позже стало известно, что жертвой взрыва также стал новорожденный младенец.
С места ЧП эвакуировали более 100 рожениц с детьми.
В результате взрыва произошло обрушение здания аптеки на площади 130 квадратных метров. Также повреждены балкон и окна в квартире расположенного рядом 5-этажного жилого дома и 7 легковых автомобилей.