Январская трагедия: 18-летнего солдата сбросили с моста

НУР-СУЛТАН. 21 ФЕВРАЛЯ - Участники январских беспорядков сбросили с моста 18-летнего солдата в Атырауской области. Об этом сообщил заместитель начальника Службы уголовного преследования Генеральной прокуратуры Елдос Килымжанов на брифинге в СЦК, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Елдос Килымжанов проинформировал, что преступники в Атырауской области заблокировали автомобильные трассы, перекрыв железные дороги, остановили движение трех пассажирских и 5 грузовых поездов.

Далее, они группами нападали на полицейских и солдат Национальной гвардии, совершали погромы и поджоги. Дошло до того, что 18-летнего безоружного солдата срочной службы сбросили с центрального моста", - сказал Килымжанов.

Он сообщил, что солдат чудом остался жив.

Замглавы Службы уголовного преследования Генпрокуратуры отметил, что Генеральной прокуратурой продолжается работа по установлению причин и деталей январских событий.

С каждым днем органы уголовного преследования выясняют более подробную картину произошедшего. На сегодня ясно видим, что изначально граждане шли на мирный митинг, затем инициативу перехватили криминальные и деструктивные силы, которые организовали погромы и беспорядки, совершали акты терроризма с целью захвата государственной власти", - сказал он.







