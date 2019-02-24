Задержан водитель, сбивший ребенка на пешеходном переходе в Уральске

Уральск. 9 февраля. Kazakhstan Today - В ЗКО задержали водителя, сбившего ребенка на пешеходном переходе, передает Kazakhstan Today

"6 февраля текущего года неизвестный водитель, двигаясь по улице Айтиева, на пешеходном переходе сбил несовершеннолетнего пешехода и с места ДТП уехал. В результате оперативно-розыскных мероприятии сотрудниками полиции УМПС ДП ЗКО водитель 1992 года рождения был установлен и задержан. Машина водворена на спецавтостоянку. Пострадавшей назначена судебно-медицинская экспертиза, по результатам которой водитель будет привлечен к ответственности", - сообщили в пресс-службе департамента полиции ЗКО.

Ранее на сайте газеты "Уральская неделя" была опубликована статья, в которой сообщалось о том, что свидетелем данного ДТП стал участковый инспектор, который отпустил водителя, сбившего ребенка.

По факту бездействия сотрудника полиции департаментом полиции начато служебное расследование, по результатам которого он будет привлечен к строгой дисциплинарной ответственности", - прокомментировали в ведомстве.

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