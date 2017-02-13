Алматы. 13 февраля. Kazakhstan Today - Землетрясение магнитудой 3,8 зарегистрировано на территории Казахстана этим утром.

По данным Казахстанской сейсмической опытно-методической экспедиции, 13 февраля 2017 года, в 06.14 алматинского времени (13 февраля 2017 года в 00.14 по Гринвичу), зарегистрировано землетрясение. Эпицентр землетрясения расположен в 375 километрах на северо-восток от Алматы, на территории Казахстана, передает Kazakhstan Today.

Энергетический класс землетрясения - 9,5. Магнитуда MPV - 3,8. Глубина - 5 километров. Сведений об ощутимости (по шкале МSК-64) нет.

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