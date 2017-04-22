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Землетрясение магнитудой 3,9 зафиксировано в 158 километрах от Алматы22.04.2017
Происшествия  09:08

Алматы. 22 апреля. Kazakhstan Today - Землетрясение магнитудой 3,9 зафиксировано в 158 километрах от Алматы.

По данным казахстанской сейсмической опытно-методической экспедиции, 22 апреля 2017 года, в 08.21 алматинского времени (22 апреля 2017 года в 02.21 по Гринвичу), зарегистрировано землетрясение. Эпицентр подземных колебаний расположен в 158 километрах на юго-запад от Алматы, на территории Кыргызстана, передаёт Kazakhstan Today.

Энергетический класс землетрясения - 9,0. Магнитуда MPV - 3,9. Глубина - 10 километров. Сведений об ощутимости (по шкале МSК-64) нет.
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