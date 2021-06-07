Землетрясение произошло близ Алматы

АЛМАТЫ. 6 ИЮНЯ - В воскресенье, 6 июня, в 10 часов утра, сеть сейсмических станций ГУ "СОМЭ КН МОН РК" зарегистрировала землетрясение, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Эпицентр землетрясения расположен в 372 километрах на юго-восток от Алматы, на территории Китая. Магнитуда MPV - 4,1. Энергетический класс землетрясения - 9,0. Глубина залегания очага - 10 километров.





Сведений об ощутимости (по шкале МSК-64) нет.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства