Землетрясение произошло в 141 километре от Алматы

Алматы. 18 апреля. Kazakhstan Today - Казахстанская сейсмологическая опытно-методическая экспедиция сообщила о землетрясении, произошедшем на территории Кыргызстана.

По данным ведомства, землетрясение произошло сегодня, в 17.24 по времени Алматы. Эпицентр землетрясения расположен в 141 километре на юго-запад от Алматы, на территории Кыргызстана.

Энергетический класс землетрясения составил 10,6, магнитуда MPV - 4,4. Подземные толчки залегали на глубине 20 километров. Сведений об ощутимости (по шкале МSК-64) не имеется.

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