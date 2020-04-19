Система Orphus

Землетрясение произошло в 141 километре от Алматы

18.04.2020, 19:12 6184
Алматы. 18 апреля. Kazakhstan Today - Казахстанская сейсмологическая опытно-методическая экспедиция сообщила о землетрясении, произошедшем на территории Кыргызстана.
 
По данным ведомства, землетрясение произошло сегодня, в 17.24 по времени Алматы. Эпицентр землетрясения расположен в 141 километре на юго-запад от Алматы, на территории Кыргызстана
 
Энергетический класс землетрясения составил 10,6, магнитуда MPV - 4,4. Подземные толчки залегали на глубине 20 километров. Сведений об ощутимости (по шкале МSК-64) не имеется.
 

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства

Комментарии

новости по теме

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая