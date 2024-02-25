24.02.2024, 09:07 43431
Землетрясение силой 3 балла ощутили жители Алматы
Фото: Depositphotos
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Алматы. 24 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанские сейсмологи 24 февраля 2024 года в 04.58 зарегистрировали землетрясение на территории Китая. Оно ощущалось в Алматы силой 3 балла.
Эпицентр землетрясения расположен в 276 км на юго-восток от Алматы. Энергетический класс землетрясения 13,6. Магнитуда MPV 6,1. Координаты эпицентра 41,04° с.ш. 78,55° в.д. Глубина 5 км.
Сведений о пострадавших и разрушениях не поступало. Обстановка стабильная. ДЧС рекомендует гражданам сохранять спокойствие и не поддаваться панике", - сообщили в ДЧС Алматы.
Напомним, сильное землетрясение на границе Кыргызстана и Китая произошло 23 января в 00.09. Его эпицентр был расположен в 264 км на юго-восток от Алматы. Жители Алматы ощутили подземные толчки силой 5 баллов. После землетрясения на 44 социальных объектах в Алматинской области были обнаружены трещины.
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24.02.2024, 20:05 21966
На заправке в Караганде произошел пожар: пожарные вынесли 66 газовых баллонов с места происшествия
Фото: МЧС РК
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Караганда. 24 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - На территории автогазозаправочной станции в Караганде произошло возгорание. Пожарные предотвратили взрыв газовой цистерны, сообщили в ДЧС Карагандинской области.
24 февраля в 16.19 в Караганде на территории предприятия ТОО "Hunter АГЗС" по улице Потанина произошло загорание газа в металлической емкости объемом 6 кубов. До прибытия противопожарной службы произошел хлопок газовоздушной смеси в емкости с последующим повреждением металлических конструкций отдельно стоящего строения на площади 40 квадратных метров", - сообщили в областном ДЧС.
Силами ДЧС всего с места происшествия вынесено 66 бытовых газовых баллонов (53 шт. - 27 л, 13 шт. - 50 л).
В 16.59 пожар ликвидирован. Жертв и пострадавших нет. Причина и обстоятельства происшествия устанавливаются. В ликвидации задействовано 22 человека личного состава и 6 единиц техники ДЧС Карагандинской области.
24.02.2024, 11:35 39411
Четверо детей погибли в пожаре в Карагандинской области
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Караганда. 24 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В селе Талды Каркаралинского района Карагандинской области произошел пожар в двухквартирном одноэтажном жилом доме. Площадь пожара составила 10 квадратных метров, сообщили в ДЧС региона.
В результате пожара погибли четверо детей 2019, 2020, 2021 и 2022 года рождения. На момент пожара дети находились в доме одни. Родители отсутствовали. Пострадавшей семье местными исполнительными органами и населением оказывается вся необходимая помощь", - проинформировали в ДЧС.
По факту пожара заведено уголовное дело, проводятся следственные мероприятия и назначены экспертизы.
Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются.
23.02.2024, 19:01 64891
Еще один афтершок почувствовали жители Алматы
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Алматы. 23 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Сетью сейсмических станций ТОО "ННЦСН и И" МЧС РК 23 февраля в 16.33 по времени Алматы зарегистрировано землетрясение.
Эпицентр землетрясения расположен в 258 км на юго-восток от Алматы на территории Китая. По информации сейсмологов, это был афтершок.
Энергетический класс землетрясения 11.9. Магнитуда MPV 5.4. Глубина 5 км.
Жители Алматы ощутили подземные толчки в два балла.
Напомним, сильное землетрясение на границе Кыргызстана и Китая произошло 23 января в 00.09. Его эпицентр был расположен в 264 км на юго-восток от Алматы. Жители Алматы ощутили подземные толчки силой 5 баллов. После землетрясения на 44 социальных объектах в Алматинской области были обнаружены трещины.
23.02.2024, 12:57 77561
Один из районов Алматы остался без газа
На месте работает аварийная бригада
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Алматы. 23 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Жители микрорайона Горный гигант Алматы пожаловались на перебои с газоснабжением.
Заявки о слабом давлении газа в микрорайоне Горный гигант, на ул. Тайманова, Иванилова, Игишева и Азербаева на пульт "104" стали поступать вчера вечером, около 22.00.
Ситуацию прокомментировали в алматинском филиале "КазТрансГаз Аймак".
Прибывшая на место бригада установила, что на газорегуляторном пункте выходное давление газа составляет 300 мм вд. ст., что является нормой.
Данные были переданы службе ремонта. На данный момент аварийная бригада находится на месте. Подача газа населению не прекращалась", - сообщили в пресс-службе ведомства.
23.02.2024, 10:25 81091
Очередной афтершок почувствовали жители Алматы
Фото: Depositphotos
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Алматы. 23 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанские сейсмологи 23 февраля в 10.08 зарегистрировали землетрясение на территории Китая, сообщает МЧС РК.
Эпицентр расположен в 259 км на юго-восток от Алматы. Магнитуда землетрясения составила 5,2, глубина - 5 км.
Афтершок ощущался в Алматы силой 2 балла.
Напомним, сильное землетрясение на границе Кыргызстана и Китая произошло 23 января в 00.09. Его эпицентр был расположен в 264 км на юго-восток от Алматы. Жители Алматы ощутили подземные толчки силой 5 баллов. После землетрясения на 44 социальных объектах в Алматинской области были обнаружены трещины.
21.02.2024, 09:32 130696
В Алматы несколько микрорайонов остались без газа из-за аварии с грузовиком
Фото: Depositphotos
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Алматы. 21 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы несколько микрорайонов города остались без газа из-за аварии с грузовиком, сообщает пресс-служба акимата Наурызбайского района мегаполиса.
В результате наезда частного большегрузного автотранспорта на территории поселка Абай Карасайского района Алматинской области на магистральный газопровод среднего давления без газоснабжения остались несколько микрорайонов Наурызбайского района", - проинформировали в пресс-службе.
Сообщается, что в аварийно-восстановительном процессе задействованы все коммунальные предприятия города и служба спасения.
Стоит отметить, что жители Алматы часто жалуются на коммунальные проблемы. Летом прошлого года алматинцы сообщали о затоплении улиц и дворов города после проливных дождей. Очевидцы активно делились в соцсетях фотографиями и видео затопленных арыков и улиц.
Кроме того, минувшим летом алматинцы жаловались на транспортный коллапс в городе, возникший из-за ремонтных работ на дорогах.
Президент РК Касым-Жомарт Токаев поручил обратить особое внимание на транспортную ситуацию в городе. Состояние инженерной инфраструктуры Алматы также не осталось без внимания главы государства. По его словам, одним из главных вызовов для страны является обеспечение качественной питьевой водой, и, как показывает практика, Алматы в этом вопросе не исключение.
Глава государства подчеркнул, что частые аварийные ситуации, приводящие к отключению подачи воды в мегаполисе, указывают на необходимость безотлагательного решения данной проблемы. Транспорт и уплотняющая застройка являются основными причинами загрязненного воздуха в Алматы. Президент РК заявил, что проблема загрязненного воздуха в Алматы перешла в разряд одной из самых главных для горожан и требует незамедлительного решения.
20.02.2024, 13:29 172471
Третье за месяц отключение света произошло в Алматы
Свет обещают включить в течение двух часов
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Алматы. 20 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Жители Алмалинского района Алматы третий раз за месяц остались без света.
Электричество отключили в квадрате улиц Толе би - Байтурсынова - Сейфуллина - Жамбыла - Желтоксан - Абая - Масанчи - Толе би, сообщили в пресс-службе "Алатау Жарық Компаниясы".
Причина отключения выясняется.
Это уже третье за месяц отключение электричества в Алмалинском районе. Ранее жители района остались без света 9 и 19 февраля.
Жители Алматы часто жалуются на коммунальные проблемы.
На прошлой неделе жители 6-го микрорайона Алматы прислали видео, на котором заснят момент падения огромной глыбы льда с крыши дома, при котором чудом никто не пострадал.
Летом прошлого года алматинцы сообщали о затоплении улиц и дворов города после проливных дождей. Очевидцы активно делились в соцсетях фотографиями и видео затопленных арыков и улиц. Также горожане жаловались на транспортный коллапс, возникший из-за ремонтных работ на дорогах.
Как сообщалось ранее, количество личного транспорта, въезжающего в Алматы в будни, сопоставимо с автопарком Латвии, население которой составляет 1,891 млн человек. На местном уровне - это пять Западно-Казахстанских областей, где числится 134 172 автомобиля, или два автопарка Астаны - в столице зарегистрировано свыше 326 тысяч машин.
Президент РК Касым-Жомарт Токаев поручил обратить особое внимание на транспортную ситуацию в городе. Состояние инженерной инфраструктуры Алматы также не осталось без внимания главы государства. По его словам, одним из главных вызовов для страны является обеспечение качественной питьевой водой, и, как показывает практика, Алматы в этом вопросе не исключение. Глава государства подчеркнул, что частые аварийные ситуации, приводящие к отключению подачи воды в мегаполисе, указывают на необходимость безотлагательного решения данной проблемы.
Транспорт и уплотняющая застройка являются основными причинами загрязненного воздуха в Алматы. Президент РК заявил, что проблема загрязненного воздуха в Алматы перешла в разряд одной из самых главных для горожан и требует незамедлительного решения.
19.02.2024, 18:01 181766
В Семее загорелся еще один торговый дом
Здание оцеплено сотрудниками полиции
Фото: telegram/Рolisia.kz
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Семей. 19 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В Семее загорелся торговый дом "Бирюса", расположенный на улице Валиханова, сообщает Рolisia.kz.
Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции установили, что на 426 квадратных метрах произошло задымление вследствие горения подвесного потолка. 18 предпринимателей были эвакуированы", - проинформировали в полиции.
Пожарные расчеты проводят необходимые меры по ликвидации возгорания. Причина пожара устанавливается.
Напомним, в начале февраля крупный пожар произошел в торговом доме "Акшын" в Семее. Позже Роман Скляр поручил установить причины пожара.
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В Казахстане имеют место случаи ДТП во дворах жилых домов. Жертвами безответственных водителей становятся жильцы, в том числе и дети, которые просто гуляют на придомовой территории. Считаете ли вы необходимым внести в ПДД изменения, предполагающие ограничение скорости до 5 км/ч во дворах домом?