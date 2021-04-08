Женщина погибла при столкновении трех машин в Кокшетау

КОКШЕТАУ. 7 АПРЕЛЯ - В Кокшетау, на проспекте Назарбаева, произошло ДТП с участием трех автомобилей, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Авария произошла накануне вечером. В 21.55 в дежурную часть УП Кокшетау поступило сообщение о том, что около Теннисного центра, расположенного на проспекте Назарбаева, произошло ДТП, имеются пострадавшие.

Прибывшие на место происшествия стражи порядка установили, что ДТП произошло с участием автомашин "Ниссан-Примера", "Лада-Гранта" и "Фольксваген-Гольф". В результате ДТП 42-летняя пассажирка автомашины "Лада-Гранта" от полученных травм скончалась на месте происшествия. Предварительный диагноз - "политравма". Назначена судебно-медицинская экспертиза. У всех водителей изъяты образцы крови и мочи для проведения химико-токсикологического исследования. Согласно медицинскому освидетельствованию, все водители трезвы", - сообщили в пресс-службе департамента полиции Акмолинской области.

Автомашины водворены на специализированную стоянку. По данному факту начато досудебное производство по статье УК РК "Нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть человека". Продолжаются следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, отметили в ДП.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства