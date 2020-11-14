Женщину на электросамокате насмерть сбил грузовик в Алматы

Алматы. 13 ноября. Kazakhstan Today - В Алматы задержан водитель грузовика, сбивший насмерть женщину на электросамокате, передает Kazakhstan Today.

По информации департамента полиции Алматы, смертельное ДТП произошло в Алматы 12 ноября, в 20.35, на пересечении улиц Кекильбаева и Байкадамова.

Водитель грузового транспорта, следуя по улице Кекильбаева в северном направлении, на пересечении с улицей Байкадамова, производя поворот направо, допустил наезд на женщину 1974 года рождения, следовавшую на электросамокате по велосипедной дорожке в северном направлении. В результате ДТП женщина от полученных травм скончалась на месте происшествия, после чего водитель скрылся с места происшествия. Однако позже он был задержан", - рассказал начальник управления дознания департамента полиции города Алматы Олжас Шарипов.

По информации полицейских, данный инцидент зарегистрирован в едином реестре досудебного расследования по статье 345 УК РК (Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами).

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