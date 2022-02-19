Житель Алматинской области сжег собственный дом после ссоры с супругой

НУР-СУЛТАН. 18 ФЕВРАЛЯ - Семеро детей были ранены во время январской трагедии, двое - скончались. Об этом сообщил в ходе пресс-конференции в СЦК председатель комитета медицинского и фармацевтического контроля Министерства здравоохранения РК Бауыржан Байсеркин, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По трем регионам, где пострадали несовершеннолетние. Двое детей погибли от огнестрельных ранений в Алматы, семь детей госпитализированы в стационары с огнестрельными ранениями: четверо - в Алматы, двое - в Алматинской области и один - в Жамбылской области", - сообщил глава комитета.

Также пострадала одна беременная женщина в Алматинской области от распыления газа.

По его данным, за весь период ЧП за медицинской помощью в медорганизации обратилось 2740 пострадавших казахстанцев. Из них амбулаторную помощь получили 1843 человека, госпитализированы 897 человек, из них 188 человек находились в отделениях реанимации. На сегодня выписан 891 пациент. Умерших в медорганизациях системы здравоохранения - 177 человек. На сегодняшний день в стационарах продолжают лечение шесть граждан: по три пациента в Алматы и Кызылорде. Один из них в тяжелом состоянии находится в реанимации Кызылорды с пулевым ранением.

Бауыржан Байсеркин проинформировал, что за период ЧП было совершено нападение на 20 объектов здравоохранения. В результате пострадали семь медработников: пять - в Алматы, по одному - в Шымкенте и Алматинской области.



