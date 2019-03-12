Алматы. 11 марта. Kazakhstan Today - Житель Алматы спас трех детей при пожаре в общежитии, передает Kazakhstan Today.

Как сообщил официальный представитель Комитета по ЧС МВД РК Нурсултан Нурахметов, сообщение о пожаре в двухэтажном частном общежитии в переулке Первомайский поступило на пульт 101 сегодня в 18.21.

По информации КЧС, пожар начался в комнате на первом этаже с последующим переходом огня на кровлю на общей площади 80 квадратных метров. Житель соседнего дома спас из огня трех детей.

25-летний Дуйсен Нурканат вынес двух детей, 2013 и 2016 годов рождения, из задымленной комнаты на 2-м этаже. Третьего ребенка 2018 года рождения Нурканат поймал на бушлат, когда мать бросила его из окна", - сообщил Нурахметов.

Он также уточнил, что спаситель детей работает связистом в учебном центре, Военно-инженерном институте радиоэлектроники и связи. Звание - рядовой.

Силами пожарных подразделений пожар в общежитии локализован в 18.53 и ликвидирован в 19.15. Жертв и пострадавших нет. К тушению пожара были привлечены 32 человека личного состава и 9 единиц пожарной техники ДЧС Алматы.

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