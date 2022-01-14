Житель Атырау выпрыгнул из окна четвертого этажа и повис на козырьке

АТЫРАУ. 13 ЯНВАРЯ - Житель Атырау выпрыгнул из окна четвертого этажа жилого дома и повис на козырьке второго этажа, передает KAZAKHSTAN TODAY.
По данным областного ДЧС, 13 января в 00:58 поступило сообщение о том, что мужчина упал с четвертого этажа жилого дома и повис на козырьке второго этажа.
Спасатели, прибыв на место происшествия, поднялись на козырек на уровне второго этажа, уложили пострадавшего на специальные твердые носилки и с помощью спасательных веревок спустили вниз. Мужчину передали врачам "скорой", сообщает пресс-служба.
На проведение аварийно-спасательной работы выезжали 4 сотрудника и 1 единица техники оперативно-спасательного отряда службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС Атырауской области.