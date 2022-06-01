Житель Косшы жестоко избил девятилетнего мальчика

КОКШЕТАУ. 31 МАЯ - 30 мая в дежурную часть отдела полиции Косшы поступило заявление 39-летней жительницы города о принятии мер в отношении 40-летнего местного жителя, который 30 мая избил ее несовершеннолетнего сына 2012 года рождения, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Между несовершеннолетними детьми, игравшими на детской площадке, произошла ссора. В результате чего один из мальчиков обратился к своему отцу, сообщает пресс-служба департамента полиция Акмолинской области.

Мужчина ударил ребенка кулаком в область лица. По данному факту ведется досудебное расследование по пункту 8 части 2 статьи 107 УК РК (Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, совершенное в отношении заведомо несовершеннолетнего), назначена судебно-медицинская экспертиза для установления тяжести причиненного вреда здоровью ребенка.