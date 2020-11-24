Житель Костанайской области устроил скандал из-за маски

Костанай. 23 ноября. Kazakhstan Today - В Аулиекольском районе мужчина агрессивно отреагировал на просьбу продавца в магазине надеть маску, передает Kazakhstan Today.

Как сообщает " Алау ", продавец просила покупателя надеть маску, так как в противном случае покупатели в магазине не обслуживаются. Мужчина, в свою очередь, устроил скандал, выражался при этом нецензурной бранью.

19 ноября житель Аулиекольского района пренебрег требованиями карантина, более того позволил себе выражаться нецензурной бранью в общественном месте. Суд рассмотрел его поведение по двум статьям - по части 1 статьи 434 (Мелкое хулиганство) и по статье 425 (Нарушение карантина). Мужчина получил двое суток ареста и штраф 41 600 тенге", - сообщили в департаменте полиции Костанайской области.

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