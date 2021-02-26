Павлодар. 25 февраля. Kazakhstan Today - Житель Павлодара избил 13-летнюю девочку, полиция проводит расследование, передает Kazakhstan Today.

Данный факт зарегистрирован. Сотрудниками полиции все участники инцидента установлены. Установлено, что в одном из магазинов города Павлодара между мужчиной и 13-летней девочкой произошел словесный конфликт. В ходе конфликта мужчина нанес несовершеннолетней телесные повреждения. В отношении мужчины от законных представителей несовершеннолетней поступило заявление. Назначена судебно-медицинская экспертиза. По результатам экспертизы начато досудебное расследование по части 1 статьи 293 УК Республики Казахстан", - рассказал первый заместитель начальника департамента полиции Павлодарской области Жаскайрат Каиров.

Ранее в соцсетях появилось видео инцидента. На кадрах с камеры наблюдения видно, как мужчина бежит за девочкой и сбивает ее с ног, затем наносит несколько ударов и уходит с места происшествия.

Родители школьницы написали заявление и требуют, чтобы виновника привлекли к ответственности.

У моей дочери был день рождения. Она вместе с подругой зашла в магазин, чтобы купить продукты. Заняли очередь, мужчина, который на нее напал, стоял за ними. Девочки разговаривали между собой, мужчина вмешался в их разговор, якобы они ему нагрубили, и замахнулся на мою дочь. Она испугалась и выбежала на улицу", - рассказала мама пострадавшей школьницы Валентина Горобец.

По словам женщины, от ударов незнакомца у девочки образовались синяки и припухлость на ноге и в области ребер.

В пункте полиции нападавший был со своей женой, которая пыталась откупиться и дать моей дочери двумя тысячами тенге, якобы на подарок. Сам мужчина заявил, что перепутал мою дочь с другой девочкой. Конечно, это ужасно, что на ребенка просто так на улице могут напасть и избить. Мы требуем, чтобы этого человека наказали", - сказала мама пострадавшей школьницы.

Женщина также возмущена равнодушием прохожих, которые видели, как незнакомец напал на ее дочь, и даже не попытались его остановить.





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