Житель Костаная скончался после укола в поликлинике

Костанай. 7 июня. Kazakhstan Today - В поликлинике №2 Костаная скончался мужчина, передает Kazakhstan Today.

"Мужчина пришел в процедурный кабинет. Он некоторое время посещал врача, ему были назначены уколы. Медицинский работник поставила укол, все прошло, как всегда, он уже собирался уходить. Неожиданно мужчина посинел, мы вызвали скорую и сами оказали возможную помощь. Работали в рамках установленных правил. К сожалению, мужчина скончался. Причина смерти - тромбоэмболия", - сообщила главный врач поликлиники №2 Карлыга Умарова.

Родственники погибшего уже переговорили с врачами и не имеют претензий к поликлинике, пояснила главный врач порталу " КН ".

Просмотров: 5150