Жительница Аксу устроила лесной пожар

Павлодар. 1 сентября. Kazakhstan Today - При патрулировании гослесфонда сотрудник Павлодарского лесничества заметил возгорание в лесополосе вдоль канала Иртыш-Караганда - на территории, относящейся к городу Аксу, передает Kazakhstan Today.

Как сообщает Павлодар-онлайн , огонь удалось быстро локализовать.

Лесники задержали жительницу Аксу. Женщина призналась, что, находясь в лесу, курила и бросила спичку, отчего загорелась сухая трава. Испугавшись, она убежала.

Лесопокрытая площадь пожара составила 0,16 гектара. Деревья пострадать не успели. Женщине грозит наказание в виде штрафа за нарушение правил пожарной безопасности.

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