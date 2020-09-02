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Жительница Аксу устроила лесной пожар

01.09.2020, 19:26 4564
Павлодар. 1 сентября. Kazakhstan Today - При патрулировании гослесфонда сотрудник Павлодарского лесничества заметил возгорание в лесополосе вдоль канала Иртыш-Караганда - на территории, относящейся к городу Аксу, передает Kazakhstan Today. 
 
Как сообщает Павлодар-онлайн, огонь удалось быстро локализовать. 
 
Лесники задержали жительницу Аксу. Женщина призналась, что, находясь в лесу, курила и бросила спичку, отчего загорелась сухая трава. Испугавшись, она убежала.
 
Лесопокрытая площадь пожара составила 0,16 гектара. Деревья пострадать не успели. Женщине грозит наказание в виде штрафа за нарушение правил пожарной безопасности.
 

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