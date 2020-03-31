Актобе. 30 марта. Kazakhstan Today - 33-летняя жительница Актобе покончила жизнь самоубийством, передает Kazakhstan Today.

Утром 28 марта за территорией гаражного кооператива "Волга" с признаками самоубийства путем повешения обнаружено тело 33-летней жительницы города Актобе", - сообщили в пресс-службе департамента полиции Актюбинской области.

В ходе проведенной судебно-медицинской экспертизы телесных повреждений и признаков насильственной смерти не обнаружено.

В полиции также рассказали, что покойная накануне оставила предсмертную записку на своей странице в Facebook.

По факту суицида начато досудебное расследование.

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