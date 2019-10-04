Жительница Семея сбила полицейского и укусила его за руку

Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Восточно-Казахстанской области, инцидент произошел 1 октября в Семее. Полицейские ехали по улице Карменова и увидели автомобиль, который был припаркован в неположенном месте. Они остановились, но женщина, находившаяся за рулем, с полицейскими разговаривать не хотела.
Она хотела уехать с места происшествия и совершила наезд на сотрудника полиции, а когда он пытался заглушить двигатель, укусила полицейского за правую руку. Назначена судебно-медицинская экспертиза", - уточнили в пресс-службе.
Напомним, в Алматы свадебный кортеж сбил двух полицейских. Другой нарушитель, не желая подписывать протокол о нарушении правил парковки, уехал с места действия, сбив полицейского и протащив его на капоте несколько метров.
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