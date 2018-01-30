Живого младенца обнаружили в мусорном баке в Павлодаре

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Живого младенца обнаружили в мусорном баке в Павлодаре30.01.2018
Происшествия  11:25

Павлодар. 30 января. Kazakhstan Today - В Павлодаре прохожий обнаружил в мусорном контейнере живого младенца. Ребенок был завернут в одеяло и плакал. Мужчина вызвал полицию, передает Kazakhstan Today.

Это произошло вечером 29 января в одном из дворов по улице Гагарина. Прохожий шел мимо и услышал детский плач. Заглянув в контейнер, он обнаружил замотанного в одеяло ребенка. На место выехали врачи и полицейские. По данным предварительного осмотра, найденышу около двух недель, пишет Pavon.kz.

Источники в правоохранительных органах подтвердили данный факт. Сотрудники полиции принимают меры для установления личности матери ребенка. Младенец госпитализирован.

Как отмечает портал, вечером 29 января температура воздуха в Павлодаре составляла -18 градусов.
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