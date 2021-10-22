Жуткое ДТП в Алматинской области: погибла 17-летняя пассажирка каршеринга

Фото: МЧС России

РЯЗАНЬ. 22 ОКТЯБРЯ - В результате взрыва на заводе под Рязанью погибли 16 человек, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Данные подтверждены региональным Минздравом, сообщает РИА Новости . Еще один человек числится пропавшим без вести, однако, по словам спасателей, никому из пропавших спастись не удалось.

При обследовании места пожара выживших не обнаружено", - рассказал источник агентства в экстренных службах.

Всего в момент пожара в цехе завода находились 17 человек.

В здании, где случилась авария, изготовляли промышленные взрывчатые вещества для карьерных работ.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту происшествия. Об этом сообщила журналистам официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.





Председателю СК России доложено о происшествии в Рязанской области, где в результате возгорания на территории ФГУП "Завод синтетических волокон "Эластик" Шиловского района погибли и пострадали люди... Возбуждено уголовное дело по признакам преступления... "Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц", - сказала Петренко.





По ее словам, для тщательного расследования дело будет передано в Главное следственное управление центрального аппарата ведомства.