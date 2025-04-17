Злоумышленники сообщили о готовящихся терактах в школах Семея

Для борьбы с огнем спасатели задействовали пожарный автопоезд МЧС

Фото: ДЧС Алматы

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Алматы. 15 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Пожарные по повышенному рангу тушат возгорание на складе в микрорайоне Самгау, сообщили в ДЧС города.





По информации ведомства, 15 апреля в 14.48 пожарные по повышенному рангу были направлены на тушение склада в Алатауском районе города.





Установлено горение открытым пламенем склада, автоцистерны установлены на пожарные гидранты, обеспечена бесперебойная подача воды", - проинформировали в ДЧС.





Также для борьбы с огнем спасатели задействовали пожарный автопоезд МЧС.





На месте развернута работа штаба, создано несколько участков тушения пожара.





В целях безопасности полицейские оцепили участок. На месте находятся экстренные службы взаимодействия, добавили в ДЧС.









Дополнено 15.04.2025, 16.05





К настоящему времени пожар локализован на площади 1400 квадратных метров.



