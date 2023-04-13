Быть полезными - Юлия Камойлик рассказала о принципах Whoosh

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В Алматы открылся первый профессиональный джаз-клуб EverJazz. Заведение родом из Екатеринбурга - в столице Урала первый профессиональный джаз-клуб начал работать еще в 2009 году. С тех пор EverJazz не просто зарекомендовал себя, а стал по-настоящему легендарным и даже культовым местом. И вот спустя много лет команда EverJazz открыла вторую площадку - в южной столице Казахстана. О том, как это происходило и что ждет алматинских джазменов и любителей музыки, мы беседуем с продюсером джаз-клуба Алексеем Глазыриным.





Алексей, Вы обещаете алматинцам очень насыщенную джазовую жизнь. Как Вы собираетесь ее поддерживать? У EverJazz в Екатеринбурге есть музыканты - резиденты клуба, которые обеспечивают костяк программы. Здесь Вы планируете поступить так же?





- Да, мы не придумываем ничего нового. И у нас уже есть резиденты алмаатинского джаз-клуба. Часть из них - это музыканты, которые давно живут и работают в Казахстане, для них открытие джаз-клуба является долгожданным. И есть довольно много музыкантов, приехавших из России в последние месяцы, и сейчас они радуются возможности сотрудничать с EverJazz, который они уже хорошо знают.





Но мы не ограничиваемся только казахстанскими и российскими музыкантами. Многие западные промоутеры, которые раньше возили своих исполнителей по России, нынче переориентировались на туры по Центральной Азии и Кавказу. С ними мы тоже намерены работать.









Вы говорите, что открытие стало долгожданным для местных джазовых музыкантов, но в Алматы и без того немало музыкальных площадок, где можно выступать.





- Действительно, музыканты в Казахстане востребованы. Здесь развитая индустрия развлечений, в том числе сектор, обсуживающий свадьбы и всяческие праздники - тои, как здесь это называется. Но там необходимо исполнять определенную музыку, которая не всегда может быть по душе самому музыканту.





И музыкант превращается в обслуживающий персонал.





- Да. Это принципиальное отличие клуба от, скажем, ресторана. Мне доводилось делать программы в разных ресторанах, и частенько ко мне подходили администраторы и говорили, мол, что-то музычка не вдохновляющая, маловато заказывают. Но мерить талант музыканта средним чеком - это, по-моему, циничный подход.





К тому же в таких условиях у исполнителей формируется привычка работать на неискушенного потребителя, чтобы было просто весело. Поэтому в Алматы много команд, исполняющих фанк: это задорная ритмичная музыка. Зато другие джазовые направления почти не представлены. О том, что существует, скажем, джипси-джаз, тут вообще мало кто знает. Я понимаю, что это музыка на любителя. Но чем больше джазовых жанров представлено на сцене, тем больше джазовых любителей можно привлечь.





По нашей концепции EverJazz - это дом для музыкантов и любителей джаза. Здесь музыкант может играть то, что сам хочет, что является его профессией. В клубе как минимум по семь концертов в неделю - все резиденты могут представить свою программу. На нашей площадке можно репетировать и дорабатывать выступления, пробовать новые коллаборации - пожалуйста.





Но работать необходимо искренне и качественно. Когда на тоях играешь, надо просто заводить публику. Должно быть громко, даже оглушающе. А в джаз-клубе шума не надо. Каждый музыкант на сцене должен сыграть тонко и сообщить то важное, что есть в музыке.





То есть профессиональный джаз-клуб оформляет и структурирует джазовую сцену, так?





- Все-таки главное, что EverJazz дает музыкантам уверенность в завтрашнем дне. Образно говоря, теперь джазовые выступления - это не просто разовые встречи при луне под чувство легкой влюбленности, теперь это стабильная семейная жизнь в любви и счастье и в своем доме.





Кстати, в Екатеринбурге мы давно поддерживаем детей и молодежь - мы много лет ведем проект "EverJazz.Дети". Это позволяет школьникам прочувствовать, каково играть на профессиональной сцене бок о бок с маститыми джазменами. Ребята открывают для себя вкус настоящего выступления. В Алматы мы тоже намерены сотрудничать и с музыкальными школами, и с музыкальным колледжем.









Кто посетители джаз-клуба?





- Мы сталкиваемся с самыми разными людьми. Безусловно, основа аудитории - жители Алматы. Часто у нас бывают экспаты - иностранцы, которые здесь работают или приезжают в командировки. Они приходят в клуб, потому что такая форма досуга им понятна и знакома. Дело в том, что джаз - это космополитическая музыка, это музыка больших городов. Наличие в городе профессионального джаз-клуба - это знак высокой включенности города в международную жизнь. Есть и релоканты из России, кто бывал в EverJazz в Екатеринбурге и знает, что клуб гарантирует качественный продукт.





Главное, что все они - люди высокого уровня общей культуры. Это интеллектуальная публика. Здесь много людей с высшим образованием, много людей, работающих в сложных профессиональных областях. Это и есть наша целевая аудитория, потому что именно в таких кругах возникает высокий культурный запрос. В частности, запрос на качественную джазовую музыку.





Когда Вы задумались над открытием джаз-клуба в Алматы?





- EverJazz в Екатеринбурге четырнадцать лет. Это много. Чем старше становится клуб, тем больше задумываешься, как развиваться дальше. Мы долго решали, в какой город нам бы стоило зайти. Вот, скажем, заходить с нашей концепцией в Москву и конкурировать с теми клубами, которые там давно работают, было бы странно. Нам хотелось работать в мегаполисе, который бы уже был готов воспринять формат джаз-клуба, но в котором такой формат почему-то еще не появился.





А весной этого года мы убедились, что Алматы - лучший вариант. Во-первых, Казахстан сейчас очень бурно развивается - и политически, и экономически. А во-вторых, в Алматы есть хорошая основа для открытия джаз-клуба - здесь большое сообщество джазовых музыкантов и любителей джаза.





Иногда джазовые музыканты со сцены предлагают слушателям в какие-то моменты хлопать в такт пьесе. И если зал хорошо попадает в нужную долю - это значит, что город готов к полноценной джазовой жизни. В Алматы попадают. В Екатеринбурге сегодня не просто попадают, там могут весьма сложный ритм отбить.





Первые концерты в Алматы EverJazz начал давать в октябре, а в декабре уже открылась Ваша собственная площадка.





- Мы хотели посмотреть, как собирается публика. Спасибо ресторану "Тироль на Арбате" за то, что они нас приняли. С самых первых концертов стало очевидно, что публика есть.





Заиметь собственную площадку мы планировали изначально. Но то, что это случилось так быстро и что нам удалось разместиться в этом чудесном месте на Зенкова, 24, где раньше был клуб "Ленконцерт", - это большое везение.









Вы переехали стремительно: от начала концертов в "Тироле" до открытия клуба на Зенкова, 24, прошло всего два месяца!





- Действительно, получилось смело. Например, в Екатеринбурге мы обрели свою площадку только через полтора года после первых регулярных выступлений.





А нужна ли она? Не проще ли работать с площадками-партнерами?





- Чтобы возникла настоящая клубная жизнь, нужны регулярные концерты. Партнеры не могут пускать тебя каждый день. К тому же наши слушатели - это специфическая категория людей. Партнерскую площадку, которая просто зарабатывает деньги на любых мероприятиях, трудно совмещать с придирчивой джазовой аудиторией.





Джаз-клуб это не столько бизнес, сколько миссия. Разумеется, в основании предприятия должна лежать устойчивая бизнес-схема, но коммерческий подход не должен доминировать. Надо самоотверженно и неотступно раскручивать собственное место. Там должны звучать программы только высокого уровня, там периодически должны проходить сложные концерты, которые заведомо не будут популярными. Да, это будет ниже по доходности, чем обычные ресторанные пляски, но только так может возникнуть настоящая клубная жизнь.





Когда Вы выложили в соцсетях фото и видео нового алматинского клуба, екатеринбуржцы будто бы даже стали ревновать и завидовать!





- Эти площадки во многом похожи, поскольку концепция клуба в обоих городах одинаковая. В частности, лаконичный интерьер. Мы хоть и относимся к индустрии развлечений, но для нас очень важно, что джаз-клуб - это развлечение интеллектуальное. Мы сосредоточены на музыке, вычурный интерьер отвлекает.





А позавидовать все же есть чему. В Екатеринбурге мы находимся в полуподвале, в небольшом индустриальном дворе. А в Алматы - это просторное помещение с панорамными окнами. Мне даже видится, что здесь геометрия зала получше с точки зрения звука. Плюс здесь просторная веранда, весной мы запустим там вторую сцену. К тому же Зенкова, 24 - это самый центр Алматы, "золотой квадрат". Наше здание примыкает к излюбленному горожанами большому парку. Фасадом мы выходим на улицу имени выдающегося композитора Калдаякова - еще одно удачное совпадение! Мы такую шикарную вывеску там повесили - нас за два квартала со всех сторон видно! В Екатеринбурге нам просто негде было такую устроить.





Декабрьское открытие, должно быть, стало большим праздником!





- Для наших гостей, конечно, стало. У нас же, у команды клуба, было, честно говоря, очень много волнения и еще больше усталости. Мы едва успели закончить ремонт, накануне открытия у нас произошел неприятный инцидент с оборудованием на кухне. Поэтому в первый день мне казалось, что атмосфера складывается тяжелая, мне даже сделалось не по себе. Открывались мы, напомню, четырехдневным фестивалем Silk Way. И по мере того как выступали музыканты, эти стены стали преображаться. Я буквально видел, как музыка пропитывает помещение и атмосфера выправляется.





На третий день фестиваля у нас выступал выдающийся трубач Сергей Пронь. И он сказал замечательную фразу: "Я заходил еще в "Ленконцерт", а вышел уже из EverJazz". Дело в том, что строители не успели смонтировать нашу новую вывеску к открытию и Пронь имел в виду, что, когда он приехал, вывеска была еще прежняя, а когда вышел с репетиции - уже появилась актуальная. Но я услышал в его шутке совсем другое: с каждым новым выступлением, особенно если играет большой артист, это место все больше становится настоящим джазовым домом.