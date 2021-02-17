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Интервью пилота авиакомпании QAZAQ AIR Еркина Наурызбаева об авиаинциденте, произошедшем 13 февраля 2021 года

16.02.2021 20062
Интервью пилота авиакомпании QAZAQ AIR Еркина Наурызбаева об авиаинциденте, произошедшем 13 февраля 2021 года
Я пилотировал воздушное судно (ВС) авиакомпании QAZAQ AIR в качестве командира. 13 февраля 2021 года после посадки на аэродроме Алматы самолет получил повреждение пневматики шасси. В связи с этим событием мне хотелось бы предоставить краткую информацию. 
 
Мы выполняли заход на посадку на самолете DeHavilland Q400 с бортовым номером P4-Air. Заход выполнялся в сложных метеорологических условиях, также присутствовали условия обледенения. Заход и посадка были выполнены согласно требованиям нормативно правовых актов Республики Казахстан и стандартов авиакомпании. Отклонений от правил безопасности полетов не было. 
 
Посадка была выполнена очень мягко. После приземления основных стоек шасси я опустил переднюю стойку и через некоторое время ощутил рывок в правую сторону. Используя органы управления, мне удалось сдержать ВС на взлетно-посадочной полосе, не допуская выхода за ее пределы. Поведение самолета свидетельствовало о вероятном повреждении колес шасси. Мы приняли решение остановить ВС на взлетно-посадочной полосе. Доложили о случившемся в органы воздушного движения и запросили наземные службы. В то же время связались с кабинным экипажем. Нам доложили, что наблюдают повреждение пневматики правой стоки шасси. Угрозы жизни пассажиров и экипажа не было ни в одной фазе выполнения полета и посадки самолета. 
 
Конечно, нештатные случаи в авиаперевозке вызывают обеспокоенность у всех, но по докладу бортпроводников паники в салоне самолета, как утверждают некоторые СМИ, не было. После прибытия наземных служб пассажиры были доставлены в терминал. Пострадавших в результате данного авиационного события нет. Хотелось бы отметить, что безопасность пассажиров является основным приоритетом авиакомпании QAZAQ AIR, и для этого выполняются все необходимые меры согласно национальным и международным требованиям. 
 
Отдельно считаю нужным остановиться на воздушном флоте авиакомпании. На сегодняшний день мы эксплуатируем самолеты типа DeHavilland Dash 8-Q400 нового поколения и средний возраст самолетов составляет 3,5 года, а именно тот самолет, на котором мы выполняли рейс Нур-Султан - Алматы, был произведен в 2019 году. Желаю всем здоровья и благополучия!
 

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