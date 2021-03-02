ФСМС за год выявил 1,2 млн дефектов по оказанным медицинским услугам

Как сообщил на коллегии Министерства здравоохранения председатель правления ФСМС Болат Токежанов, наиболее распространённым нарушением (60%) является искусственное завышение объемов помощи. Далее идет некорректное оформление учетно-отчетной документации (15% всех случаев), необоснованное отклонение лечебно-диагностических мероприятий от стандартов/клинических протоколов - 9,6%. Также пациентам усложняют диагноз, отказывают в госпитализации или медпомощи, "приписывают" им услуги и лекарственные средства, которые не были предоставлены. Общая сумма штрафов по нарушениям медицинских организаций превысила 9,2 млрд тенге.

По итогам 2020 года специалисты ФСМС выявили более 21 тысячи фактически не оказанных услуг на сумму 290,9 млн тенге (с учетом экономических мер воздействия). В их числе на уровне амбулаторно-поликлинической помощи и оказания консультативно-диагностических услуг - 20 122 дефекта на сумму 167 млн тенге", - сказал Токежанов.

По его словам, в этом году Фонд планирует внести изменения в систему мониторинга качества. Будет внедрен проактивный мониторинг, который направлен на выявление и предупреждение условий и причин, приводящих к нарушению порядка оказания медицинских услуг и прав пациентов. Теперь при выявлении дефекта поставщик должен в течение 45 календарных дней со дня подписания заключения устранить выявленные дефекты и неисполненные обязательства. В случае неустранения дефектов в указанный срок последуют меры финансового взыскания.

В фонде отмечают, что нововведение позволит повысить доступность и качество медицинских услуг и сделать более доверительными отношения с поставщиками.

Руководителям медицинских организаций необходимо воспользоваться предоставленной возможностью для устранения дефектов и усилить работу службы поддержки пациента и внутренней экспертизы качества. Систематически анализировать и проводить экспертизу качества работы средних медицинских работников на корректность заполнения ими медицинской документации, а также полноты и своевременности выполнения врачебных назначений", - отметил глава ФСМС.

Он подчеркнул, что фонд заинтересован в защите прав пациентов и призывает население сообщать о фактах некачественного оказания медицинских услуг, либо об отказах в их оказании через один из доступных каналов обратной связи - мобильное приложение Qoldau 24/7, телеграмм-бот @SaqtandyryBot, официальный сайт fms.kz и контакт-центр 1406.

Наши эксперты рассмотрят каждое обращение и примут меры. К примеру, в прошлом году в адрес Фонда поступило 214 обращений пациентов по припискам, подтверждено 78 фактов фактически не оказанных услуг, по которым приняты меры к медицинским организациям на сумму более 5 млн тенге", - подчеркнул Болат Токежанов.

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