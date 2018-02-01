Аукцион на понижение цены определит поставщиков 148 медикаментов

Астана. 1 февраля. Kazakhstan Today - Финальный этап тендерных закупок лекарств, аукцион на понижение цены, провел сегодня Единый дистрибьютор в рамках закупа для обеспечения 9-месячной потребности.

Как сообщили в пресс-службе Минздрава, 16 потенциальных поставщиков в ходе аукциона будут бороться за право поставлять лекарства для казахстанцев на протяжении 9 месяцев 2018 года.

"Аукцион, который, по предварительным расчетам, продлится 2 дня, как и все остальные этапы тендерных процедур, транслируется онлайн. По его результатам будут определены не только поставщики и торговые наименования, которые будут поставляться пациентам с апреля по декабрь 2018 года, но также и экономия бюджетных средств, которая будет направлена медицинскими организациями на дополнительный закуп лекарств. Всего на тендер было объявлено 488 наименований медикаментов. Помимо 148 наименований, разыгрываемых в ходе сегодняшнего аукциона, закуп будет произведен еще по 224 наименованиям, где для участия в закупе лишь один поставщик подал заявку, либо получил преференции как отечественный производитель", - сообщили в ведомстве.

По данным Минздрава, победители тендера начнут поставку препаратов на склады Единого дистрибьютора уже в марте текущего года, и в апреле закупленные медикаменты уже поступят в медицинские организации страны.

Как сообщили в ведомстве, для обеспечения годовой потребности населения в лекарствах уже закуплено 998 наименований лекарств и медизделий на 3 месяца, из которых 608 наименований закуплены на весь год.

Всего в списке лекарств, подлежащих закупу у Единого дистрибьютора на 2018 год 1192 наименования. Это и лекарства для пациентов, состоящих на диспансерном учете по различным заболеваниям в рамках амбулаторного лекарственного обеспечения (всего - 49 заболеваний), и медикаменты для лечения пациентов, находящихся на лечении в стационарах. Для обеспечения потребности населения в лекарствах в первом квартале 2018 года закуплено 84% наименований, из которых на склады Единого дистрибьютора уже поступило 77% препаратов. Препараты, имеющиеся на складах Единого дистрибьютора, по мере поступления заявок от медицинских организаций, сразу же отгружаются заказчикам.

Просмотров: 5241