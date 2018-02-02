Главврач районной больницы в Восточном Казахстане уволился из-за вспышки гепатита А

Усть-Каменогорск. 1 февраля. Kazakhstan Today - В селе Шолпан Урджарского района ВКО прошла встреча с населением руководителя управления здравоохранения региона и представителей комиссии, в ходе которой были подведены предварительные итоги по заражению детей гепатитом А. Главврач райбольницы полностью признал свою ошибку и освобожден от занимаемой должности, передает Kazakhstan Today.

Руководитель облздрава Марат Шоранов по итогам встречи подписал заявление главврача Жексенбая Тлеубердина об увольнении. В своей речи Тлеубердин полностью признал ошибку, допущенную халатность и попросил прощения у населения, сообщили в Информационном центре ВКО.

"В районе сейчас работает специальная комиссия по поступившим жалобам от населения по поводу приобретения медикаментов и горюче-смазочных материалов для транспортировки пациентов за свой счет. Проводится проверка по вопросам качества, своевременности и соответствия оказания медицинской помощи", - сообщил также Шоранов.

Между тем мама погибшей девочки Индира Жанибекова подтвердила информацию о том, что с родителей больных гепатитом детей брались деньги за транспортировку маленьких пациентов на машине скорой помощи, а также за проведение некоторых процедур в амбулатории.

"Я жду заключения экспертизы, пусть республиканская комиссия определит точный диагноз. Виновные должны быть наказаны для того, чтобы такое больше никогда не повторилось. Виноват не один главврач. Моей дочери не оказали должную своевременную помощь", - заявила журналистам Индира Жанибекова.

Также сообщается, что по итогам встречи был проведен личный приём граждан, где были выслушаны жалобы, предложения по улучшению качества оказания медицинских услуг.

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