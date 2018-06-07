Каскеленскую инфекционную больницу в судебном порядке закроют на ремонт

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Каскеленскую инфекционную больницу в судебном порядке закроют на ремонт07.06.2018
  • Фото: dixinews.kz
Медицина  13:46

Астана. 7 июня. Kazakhstan Today - Каскеленскую инфекционную больницу планируют в судебном порядке закрыть на ремонт. Об этом сегодня на брифинге сообщил председатель Комитета охраны общественного здоровья Минздрава Жандарбек Бекшин, передает корреспондент агентства.

"Касательно Каскеленской инфекционной больницы: она уже очень старая. Наши специалисты в ноябре прошлого года выдали предписание закрыть ее на ремонт, срок был установлен до 1 июля текущего года. От главного врача больницы было получено гарантийное обязательство, что они в первом полугодии проведут капитальный ремонт. Однако районные власти не изыскали средств на проведение ремонта", - сказал Бекшин

По его словам, в рамках проверки требований санитарных предписаний будут подготовлены соответствующие материалы. "В судебном порядке больница будет закрыта на проведение ремонтных работ, или же ставится вопрос строительства нового отделения на территории районной больницы", - отметил глава комитета.

Он также напомнил, что в Алматинской области функционируют две инфекционные больницы. "Чтобы госпитализация больных проводилась в короткие сроки, ставится вопрос о том, чтобы во всех районных больших медицинских учреждениях открывались специальные блоки. Пусть на 5 или на 10 коек, но они должны укомплектовываться врачами-инфекционистами для оказания квалифицированной медицинской помощи без транспортировки больных. Естественно, в тяжелых случаях будет вызываться санавиация и применяться возможности телемедицины для консультаций", - пояснил Бекшин.

Напомним, накануне глава Минздрава РК Елжан Биртанов посетил медучреждения Алматинской области и на месте ознакомился с мерами, принимаемыми для недопущения распространения менингококковой инфекции. Также он посетил нескольких больных. Во время визита в инфекционную больницу в Каскелене министр обратил внимание на ее неудовлетворительное состояние и поручил закрыть медучреждение.

"Состояние инфекционной больницы очень плохое. Поэтому я буду докладывать премьер-министру о закрытии этого учреждения. Его функции будут переданы Центральной районной больнице города Каскелена, где есть дополнительные пристройки", - сказал Биртанов.
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