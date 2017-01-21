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Минздрав Казахстана возьмет на контроль дальнейшую тактику лечения "стареющего мальчика"21.01.2017
Медицина  16:27

Астана. 21 января. Kazakhstan Today - Министр здравоохранения и социального развития РК Тамара Дуйсенова встретилась с Зибенсой Тулепбергеновой, четырехлетний сын которой (Ернар Алибеков) с рождения состоит на диспансерном учете в поликлинике №3 Астаны с диагнозом "Синдром вялой кожи", сообщили в пресс-службе министерства.

В ходе беседы они обсудили обстоятельства болезни мальчика, результаты диагностических исследований, а также дальнейшую тактику лечения ребенка, передает Kazakhstan Today.

Тамара Дуйсенова предложила Зибенсе Тулепбергеновой реабилитационное лечение сына в Национальном центре детской реабилитации (НЦДР).

"Состояние здоровья вашего сына будет находиться на постоянном контроле министерства. Государство, делая акцент на здоровье населения, в первую очередь, заботится о детях. Мы окажем всевозможную медицинскую помощь", - сказала глава МЗСР.

Зибенсе Тулепбергеновой предложены варианты трудоустройства. Кроме того, МЗСР РК будет направлено ходатайство акиму Астаны о предоставлении жилья семье Тулепбергеновых.

В связи с аллергическим статусом ребенка, Зибенса Тулепбергенова отказалась от госпитализации сына. С 23 января будет организовано амбулаторное лечение Ернара Алибекова в НЦДР, где он будет находиться на постоянном динамическом наблюдении, информирует пресс-служба.
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