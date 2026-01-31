Назначены заместители председателя правления ФСМС

Фото: ФСМС

Астана. 30 января. KAZAKHSTAN TODAY - Бахытжан Абдуллаев и Индира Ерденова назначены заместителями председателя правления ФСМС, - Бахытжан Абдуллаев и Индира Ерденова назначены заместителями председателя правления ФСМС, сообщается на сайте фонда.





Бахытжан Абдуллаев на протяжении многих лет работал в сфере здравоохранения. Свою трудовую деятельность начал в городской больнице № 1 города Астаны с должностей санитара и акушера, затем работал врачом-трансфузиологом, врачом-хирургом, а также занимал должность заведующего отделением. В этом медицинском учреждении он исполнял обязанности заместителя главного врача. С 2023 года по настоящее время Бахытжан Абдуллаев занимал должность заместителя руководителя Управления здравоохранения города Шымкента", - сообщили в фонде.





Также коллективу ФСМС была представлена заместитель председателя правления Индира Ерденова.





Отмечается, что она на протяжении ряда лет работала в системе Министерства финансов. В частности, работала в Комитете по работе с несостоятельными должниками, а также в Комитете казначейства, где прошла путь от главного эксперта до руководящих должностей в департаменте внутренних закупок и активов.





До настоящего времени она занимала должность директора департамента цифровизации Комитета государственных доходов.





Как сообщалось ранее, Гульмира Сабденбек возглавила Фонд социального медицинского страхования.



