30.01.2026, 12:10 4821
Назначены заместители председателя правления ФСМС
Фото: ФСМС
Астана. 30 января. KAZAKHSTAN TODAY - Бахытжан Абдуллаев и Индира Ерденова назначены заместителями председателя правления ФСМС, сообщается на сайте фонда.
Бахытжан Абдуллаев на протяжении многих лет работал в сфере здравоохранения. Свою трудовую деятельность начал в городской больнице № 1 города Астаны с должностей санитара и акушера, затем работал врачом-трансфузиологом, врачом-хирургом, а также занимал должность заведующего отделением. В этом медицинском учреждении он исполнял обязанности заместителя главного врача. С 2023 года по настоящее время Бахытжан Абдуллаев занимал должность заместителя руководителя Управления здравоохранения города Шымкента", - сообщили в фонде.
Также коллективу ФСМС была представлена заместитель председателя правления Индира Ерденова.
Отмечается, что она на протяжении ряда лет работала в системе Министерства финансов. В частности, работала в Комитете по работе с несостоятельными должниками, а также в Комитете казначейства, где прошла путь от главного эксперта до руководящих должностей в департаменте внутренних закупок и активов.
До настоящего времени она занимала должность директора департамента цифровизации Комитета государственных доходов.
Как сообщалось ранее, Гульмира Сабденбек возглавила Фонд социального медицинского страхования.
Напомним, Фонд медстрахования передан в ведение Минфина.
новости по теме
26.01.2026, 13:20 22791
Минздрав: случаев заражения вирусом Нипах в Казахстане не зарегистрировано
Астана. 26 января. KAZAKHSTAN TODAY - В Республике Казахстан случаев заражения вирусом Нипах, а также его завоза на территорию страны не зарегистрировано, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Республики Казахстан.
Эпидемиологическая ситуация в стране остается стабильной и находится под контролем. Вместе с тем, в профилактических целях и в связи с эпидемиологической ситуацией по вирусу Нипах в Индии Министерством здравоохранения РК усилен санитарно-карантинный контроль на всех пунктах пропуска через государственную границу", - заверили в ведомстве.
Подчеркивается, что особое внимание уделяется лицам, прибывающим из Индии и других стран Юго-Восточной Азии, где зарегистрированы случаи заболевания.
Перечень неблагополучных по данной инфекции стран пересматривается и обновляется на постоянной основе. Медицинские организации приведены в готовность на случай возможного завоза инфекции. Обеспечена готовность бригад экстренной медицинской помощи и инфекционных стационаров, сформированы неснижаемые запасы лекарственных средств, средств индивидуальной защиты и дезинфицирующих средств", - добавили в пресс-службе.
Ранее вспышку летального вируса Нипах, от которого нет вакцины и лечения, зафиксировали недалеко от индийской Калькутты.
21.01.2026, 13:19 37311
Фонд медстрахования передадут в ведение Минфина: начаты проверки
Фото: depositphotos.com
Астана. 21 января. KAZAKHSTAN TODAY - На заседании правительства премьер-министр Олжас Бектенов высказался о планах по передаче Фонда социального медицинского страхования в Министерство финансов, сообщает пресс-служба правительства.
Соответствующие проверки уже начаты. Виновные лица будут привлечены к ответственности. Информационная система Фонда медстрахования до 1 июля должна быть интегрирована в систему Министерства здравоохранения. Это обеспечит прозрачность и эффективность использования средств", - подчеркнул Олжас Бектенов.
Отмечено, что реализация всех поручений президента встроена в единую стратегию модернизации страны и зависит от слаженной работы всех структур.
Их реализация зависит от четкой и слаженной работы всех структур. Каждый руководитель несет персональную ответственность. Контроль за исполнением поручений президента оставляю за собой", - добавил премьер-министр.
Напомним, премьер-министр РК Олжас Бектенов поручил передать Фонд социального медицинского страхования Министерству финансов после выявления системных финансовых нарушений в деятельности фонда.
08.01.2026, 10:57 79636
В Казахстане повысят зарплаты медикам и усилят защиту врачей
Фото: Depositphotos
Астана. 8 января. KAZAKHSTAN TODAY - В этом году будет повышена заработная плата для ряда медицинских работников, а также усилена правовая защита врачей. Об этом заявил первый вице-министр здравоохранения Тимур Султангазиев, сообщила пресс-служба правительства.
Он напомнил, что парламент одобрил поправки в законодательство о защите медицинских работников. Вводится отдельная уголовная ответственность за насилие в отношении медработников и водителей скорой помощи при исполнении служебных обязанностей, а также внедрено страхование профессиональной ответственности медиков.
С 2026 года предусмотрено повышение заработной платы работников инфекционных служб и скорой медицинской помощи, а ответственность за насилие в отношении медиков будет ужесточена. Принят закон по совершенствованию системы обязательного социального медицинского страхования, предусматривающий переход к страховой модели, расширение охвата населения и восстановление государственного контроля качества медицинских услуг", - сообщил Тимур Султангазиев.
По его словам, определены стратегические приоритеты развития отрасли: разработана концепция развития здравоохранения до 2029 года и комплексный план управления качеством медпомощи.
Как отметил первый вице-министр, принимаемые меры уже дают ощутимые результаты - прогнозируемая продолжительность жизни населения составит 75,8 года, снижаются показатели смертности. Общая смертность сократилась на 2,6%, младенческая - на 18%, а Казахстан поднялся на семь пунктов в индексе человеческого развития, улучшая свои позиции в международных рейтингах.
Благодаря мерам социальной поддержки дефицит врачей снижен на 19%, среднего медицинского персонала - на 7%, в сельской местности - на 16%.
Государственные расходы на здравоохранение за последние годы выросли почти в три раза и в 2025 году достигли 3 трлн тенге.
Завершается масштабный проект, реализуемый по поручению главы государства, по модернизации сельского здравоохранения. Уже свыше 650 медицинских объектов в сельской местности введены в эксплуатацию, которые существенно сократили разрыв между городом и селом", - отметил Тимур Султангазиев.
Впервые за длительный период пересмотрена тарифная политика: повышены тарифы на родовспоможение и педиатрию, сделан акцент на профилактику заболеваний, раннюю диагностику и повышение качества медуслуг. Существенный прогресс достигнут в клинических направлениях, укреплена система охраны здоровья матери и ребенка. Активно развивается онкологическая служба, внедряются высокоточные и щадящие методы лечения, ранее доступные преимущественно за рубежом.
В отрасли формируется экосистема eDensaulyq, внедряются решения на основе искусственного интеллекта как инструмент поддержки врача и повышения качества медицинской помощи", - сообщил первый вице-министр.
03.01.2026, 10:46 94661
Эффективность более 90%: ученые рассказали о результатах доклинических исследований российской вакцины против меланомы
Первые пациенты начнут получать вакцину в начале 2026 года
Москва. 3 января. KAZAKHSTAN TODAY - Эффективность российской вакцины для терапии меланомы составляет более 90%, проведены доклинические исследования на животных. Об этом сообщил научный руководитель Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии (НИЦЭМ) имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург.
Сейчас доклинические исследования на животных проведены, высокая эффективность, фактически, эффективность приближалась к более 90%. Если по исчезновению основного тела опухоли, то можно сказать 100%, по метастазам - порядка 90%", - рассказал Гинцбург изданию РИА Новости.
Он добавил, что первые пациенты начнут получать вакцину в начале 2026 года.
Ранее глава Минздрава РФ Михаил Мурашко сообщил, что министерство выдало разрешение на использование в клинической практике мРНК-вакцины для терапии меланомы "Неоонковак". Она разработана совместно НИЦЭМ имени Гамалеи и НМИЦ онкологии имени Блохина, ее производитель - НМИЦ радиологии.
Напомним, что вызывающее гибель раковых клеток вещество нашли в Приморье.
23.12.2025, 12:18 120526
Национальный центр детской реабилитации реорганизовали в Казахстане
К наццентру присоединен детский реабилитационный центр "Балбулак"
Астана. 23 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Премьер-министр Казахстана подписал постановление о некоторых вопросах реорганизации некоммерческого акционерного общества "Национальный центр детской реабилитации", передает корреспондент агентства.
Реорганизовать некоммерческое акционерное общество "Национальный центр детской реабилитации" путем присоединения к нему акционерного общества "Детский реабилитационный центр "Балбулак", - сказано в постановлении.
18.12.2025, 11:42 144591
Новый вид скрининга появится в Казахстане
Фото: Depositphotos
Астана. 18 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Минздрав Казахстана планирует ввести новый вид скрининга на раннее выявление рака легкого. Данное нововведение заложено в проекте приказа "Об утверждении целевых групп лиц, подлежащих скрининговым исследованиям, а также правил, объема и периодичности проведения данных исследований".
Проект приказа определяет:
- дополнение существующих скрининговых исследований новым видом - скринингом на раннее выявление рака легкого;
- расширено целевая группа по раннему выявлению вирусных гепатитов В и С.
Внесение изменений направлено на повышение эффективности раннего выявления онкологических заболеваний, прежде всего рака легких, через уточнение целевых групп и совершенствование порядка проведения скрининговых исследований. Реализация приказа позволит государству повысить охват профилактическими обследованиями, увеличить долю раннего выявления заболеваний и снизить показатели запущенности и смертности в целевых возрастных и риск-группах. Для населения ожидаемым результатом является улучшение доступности и своевременности скрининга, повышение информированности и качества маршрутизации", - говорится в описании к документу.
Ранее сообщалось, что онкоскрининги станут бесплатными для всех казахстанцев.
14.12.2025, 12:02 168571
Гонконгской грипп: глава Минздрава Казахстана сделала заявление
Астана. 14 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Министр здравоохранения Казахстана Акмарал Альназарова на фоне случаев заболевания гонконгском гриппом сделала заявление об эпидемиологической ситуации в республике, передает корреспондент агентства.
С начала эпидсезона, который стартовал раньше обычного - с 1 сентября, в стране зарегистрировано около 2,6 млн случаев ОРВИ. Это на 3% больше, чем в прошлом сезоне. При этом за последнюю неделю заболеваемость снизилась в 1,4 раза, что уже говорит о тенденции спада вирусной инфекции. С начала сезона подтверждено 2562 случая гриппа. В основном это вирус А - так называемый гонконгский грипп, хорошо известный нашим врачам. Продолжается циркуляция и других респираторных вирусов, характерных для этого периода. Исходя из эпидситуации в 10 регионах страны принято решение о временном переводе 317 классов в 97 школах на дистанционный формат обучения", - написала она на своей странице в Сети.
По ее словам, для оказания медицинской помощи пациентам на уровне ПМСП организовано 1143 мобильные бригады, 1517 фильтр-кабинетов, в том числе для беременных и детей - 638. Также подготовлены 684 кабинета для оказания неотложной помощи, для консультации граждан функционируют 1057 call-центров.
Эпидемиологическая ситуация находится на постоянном контроле. Все необходимые меры для защиты здоровья населения принимаются", - заверила министр.
Ранее в Актобе выявили случаи заражения гонконгским гриппом.
09.12.2025, 17:25 191271
В России выпустили первые три тестовые серии вакцины от рака
Препарат предназначен для лечения взрослых пациентов с неоперабельной или метастатической меланомой
Москва. 9 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Фабрика по производству мРНК-препаратов НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи выпустила первые три тестовые серии вакцины от рака. Об этом сообщил глава центра Александр Гинцбург.
Были выделены деньги на строительство фабрики по производству мРНК-вакцины в институте Гамалеи. Фабрика не только построена, но и полностью оснащена и выпустила первые три валидационные серии. Самое главное - в нашем ведущем онкологическом центре Герцена (...) получен весь разрешительный пакет документов на использование технологии - начиная от диагностики и заканчивая выпуском мРНК и применением у больных людей", - цитирует Гинцбурга ТАСС.
Ранее Министерство здравоохранения РФ разрешило использование двух противоопухолевых препаратов: лечебной вакцины на платформе мРНК и пептидной вакцины. Персонализированная мРНК вакцина для терапии меланомы "Неоонковак" произведена НМИЦ радиологии Минздрава России и разработана совместно с НИЦЭМ имени Гамалеи и НМИЦ онкологии имени Блохина. Препарат предназначен для лечения взрослых пациентов с неоперабельной или метастатической меланомой.
По словам главы Минздрава России Михаила Мурашко, первые пациенты могут получить вакцину для терапии меланомы в начале следующего года, сообщает РИА Новости.
Ранее сообщалось, что вызывающее гибель раковых клеток вещество нашли в Приморье.
