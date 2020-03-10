В Казахстане более тысячи человек находятся на карантине из-за угрозы коронавируса

Нур-Султан. 9 марта. Kazakhstan Today - В Казахстане по состоянию на 9 марта более тысячи человек находятся на карантине из-за угрозы коронавируса, передает Kazakhstan Today.

Всего взято на мониторинг 4084 человек, из них на медицинском наблюдении по 1 "А" категории - 1053, по 1 "Б" категории - 182 человека, по 2 категории - 2849 человек. Снято с наблюдения всего 408 человек. По состоянию на 9 марта остаются под наблюдением всего 3676 человек", - сообщили в Минздраве Казахстана.

По данным ведомства, на 9 марта госпитализировано 77 человек с температурой и ОРВИ, из них по 1 "Б" категории - 17 человек; по 2 категории - 31 человек; по 3 категории - 29 человек. Из числа госпитализированных выписано 32 человека.

Для дополнительного контроля пробы всех госпитализированных направлены в Национальный научный центр особо опасных инфекций имени Айкимбаева в Алматы. В этом центре освоена методика по ПЦР-диагностике нового коронавируса. В республике имеются все необходимые лекарственные средства и изделия медицинского назначения для поддерживающей терапии, подготовлены места с боксами для изоляции в инфекционных больницах, врачебный и средний медицинский персонал.

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