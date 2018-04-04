В Казахстане внедрят систему отслеживания медицинской продукции

Астана. 4 апреля. Kazakhstan Today - Публичное обсуждение результатов проведенного анализа по созданию и внедрению системы отслеживания медицинской продукции в Республике Казахстан состоялось сегодня под председательством вице-министра здравоохранения РК Алексея Цоя, передает Kazakhstan Today.

Вице-министр здравоохранения РК Алексей Цой отметил, что внедрение системы отслеживания медицинской продукции - это мировой опыт, и внедрение таких систем по прослеживаемости и маркировке дали колоссальный эффект. Кроме того, это важный шаг в направлении цифровизации Казахстана. "Но, самое главное, внедрение системы имеет перед собой основные задачи - отслеживаемость продукции, борьбу с контрафактной продукцией и, самое главное, качество лекарств, поступающих к нашим гражданам", - сказал он.

О проводимой работе по внедрению системы рассказал заместитель генерального директора НЦЭЛС Болат Жантуриев. По его словам, внедрение системы отслеживания медицинской продукции в республике позволит установить мониторинг и контроль за обеспечением казахстанцев качественной и безопасной медицинской продукцией - лекарствами и медизделиями - (шприцы, медицинские перчатки, иглы, пробирки и прочая). Такая система позволит создать эффективный механизм для отслеживания движения медицинской продукции от этапа производства на территории страны или импорта в страну до момента реализации потребителям через аптеки, либо до поступления в организации здравоохранения.

Отслеживание продукции в системе будет происходить по контрольно-идентификационному знаку (КИЗ), наносимому на вторичную упаковку в формате двумерного штрих-кода DataMatrix.

"Внедрение системы поможет решить целый спектр задач: повысить лекарственную безопасность населения страны, снизить угрозы для жизни и здоровья населения, сформировать систему отслеживания на всех этапах движения медицинской продукции. Также она послужит инструментом мониторинга и информационной поддержки уполномоченных органов, что значительно повысит контроль в области обращения медицинской продукции", - отметил заместитель генерального директора НЦЭЛС.

В 2017 году в ходе проверок было выявлено 507 административных правонарушений. Выявлены случаи реализации незарегистрированных и поддельных лекарственных средств, а также лекарственных средств с истекшим сроком годности, общая сумма наложенных штрафов составила 5,5 млн тенге.

По словам Болата Жантуриева, систему предполагается внедрять в несколько этапов: в 2018 - 2019 годах планируется проведение пилотного проекта, в 2020 - 2021 годах - запуск системы отслеживания медицинской продукции в промышленную эксплуатацию с добровольным подключением производителей лекарственных средств. В 2023 году внедрение обязательной маркировки для лекарственных средств в обращении республики.

По данным ВОЗ 10% продаваемых лекарственных средств являются контрафактными. Употребление контрафактной продукции ежегодно становится причиной смерти от 100 тыс. до 1 млн человек. В Казахстане отсутствует официальная информация о фактах обнаружения фальсифицированной продукции, однако нарушения в сфере обращения медицинской продукции являются актуальной проблемой.

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