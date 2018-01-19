В Восточном Казахстане ведется расследование смерти одного из заболевших гепатитом А

Усть-Каменогорск. 19 января. Kazakhstan Today - В Восточно-Казахстанской области ведется служебное расследование смерти одного из заболевших гепатитом А, передает Kazakhstan Today.

"Ведется служебное расследование по факту летального исхода. В справке, выданной отделом занятости и социальных программ района, в графе "Причины смерти" стоит диагноз: "острый гепатит". Однако, по словам представителей управления здравоохранения ВКО, данное заключение не расшифровывает истинную причину заболевания, так как этиологией острого гепатита могут быть различные вирусы. Фульминантные, то есть тяжелые формы и острый некроз печени, больше характерны для гепатитов В, С и других вирусов, но не для гепатита А, так как он протекает преимущественно в легкой и средней степени тяжести. Окончательное заключение будет выдано после полного завершения расследования", - сообщили в Инфоцентре ВКО.

Также отмечается, что в селе Шолпан Урджарского района уже третий день работает специальная комиссия в составе специалистов Минздрава РК. Напомним, в селе гепатитом А заразились 12 детей. Для стабилизации эпидемиологической ситуации и проверки качества оказания медицинских услуг больным, проведения противоэпидемических мероприятий комиссия посетила врачебную амбулаторию, школу села Шолпан и Центральную Урджарскую районную больницу.

Также 20 января специальная комиссия совместно с местным акиматом проведет встречу с жителями села.

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