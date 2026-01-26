23.01.2026, 15:30 6291
外交部：六国领导人宣布将于2026年召开战争人道主义会议
Рассказать друзьям
哈萨克斯坦共和国外交部发布消息称，六国领导人宣布将于2026年在约旦举行高级别战争人道主义会议。
哈外交部表示："约旦哈希姆王国国王阿卜杜拉二世·本·侯赛因陛下与巴西、哈萨克斯坦、中国、法国、南非领导人同国际红十字委员会合作，呼吁各国领导人在此重要时刻团结一致。我们必须共同确认，战争规则对于在武装冲突中维护人类共同人道精神至关重要，这些规则必须得到普遍、公正、持续的遵守。"
消息同时指出，巴西、约旦、哈萨克斯坦、中国、法国、南非已于2024年9月与国际红十字委员会共同发起加强国际人道法政治承诺的全球倡议。
哈外交部新闻处补充说明："截至目前，已有来自全球各区域的99个国家正式加入该倡议，其中27个国家共同领导七个专题工作组，致力于制定提升国际人道法遵守实效的实践建议，以应对现代战争形态演变带来的挑战。我们呼吁所有国家加入此项努力，基于共同责任团结协作，预防暴行并守护战时人道准则。"
новости по теме
23.01.2026, 17:32 5936
哈萨克斯坦央行维持基准利率18%不变
Фото: nationalbank.kz
Рассказать друзьям
哈萨克斯坦国家银行货币政策委员会决定将基准利率维持在每年18%，浮动区间为+/-1个百分点。该行新闻处发布了这一消息。
通报称："2025年全年通胀率为12.3%，符合国家银行预期。食品价格（13.5%）仍是通胀的主要推手，其中肉类和油脂价格因生产成本上升及出口供应增加而大幅上涨。受近几个月汇率走强影响，非食品通胀略有放缓（11.1%），而受管制公用事业服务费行政性下调影响，有偿服务价格增速放缓至12.0%。2025年12月月度通胀小幅加速至0.9%。核心通胀仍处于0.8%的高位。"
通报指出，通胀形势仍然表现为国内需求持续超过供给能力。公用事业费改革和成品油市场自由化带来的次生效应继续传导至预期和价格。
居民未来一年通胀预期上升至14.7%，且保持波动状态。市场专业机构对2026年通胀预期亦小幅上升至10.8%。
据央行数据，尽管近几个月有所回落，全球食品价格仍处于高位，谷物和糖价持续上涨。俄罗斯通胀在紧缩货币政策下逐步放缓，欧盟通胀保持稳定低位。美联储继续渐进降息，同时指出贸易政策带来的通胀风险上升。地缘政治紧张加剧，进一步推升不确定性并可能形成更高通胀背景。
2025年哈萨克斯坦经济同比增长6.5%，交通、建筑、贸易及采矿业、制造业均保持高速增长。
央行解释道："通胀上行风险主要来自国内因素：需求增速快于供给、管制价格及成品油调价带来的持续次生效应。此外，大规模准财政刺激计划的规模和形式可能削弱国家预算整合的通胀抑制作用，这增加了不确定性。税收改革实践同样构成风险，包括增值税率上调、纳税人范围扩大以及企业未来数季度的适应过程。"
金融监管机构表示，以下因素有助于抑制通胀：适度从紧的货币政策、无抵押消费贷款增速放缓（2025年前11个月发放量同比增长7.3%）、通过提高存款准备金率吸收过剩流动性、黄金购买对冲操作以及坚戈汇率走强。
央行强调，通胀进程动态与风险平衡状况符合预期评估。
通报指出："外部挑战、税收制度改革影响程度的不确定性，以及今年第二季度公用事业费和成品油价格重启上涨的幅度等因素，决定了当前需对基准利率设定采取审慎权衡的态度。因此，基准利率极有可能在当前水平维持至2026年上半年结束。"
23.01.2026, 13:34 5351
哈萨克斯坦无需缴纳会费加入和平理事会
Фото: Akorda
Рассказать друзьям
据总统府新闻处向今日哈萨克斯坦记者透露，哈萨克斯坦在未缴纳任何会费的情况下加入了和平理事会，这完全符合章程规定。
总统府说明："加入和平理事会仅需国家作出主权决定。自加入之日起，国家在理事会中的任期即为三年。章程中提及的10亿美元自愿捐款并非成员资格条件，而是每个参与国的权利。若在首年内完成捐款，该国可获得延长任期的机会，使其理事会任期超过既定三年期限。"
22.01.2026, 20:51 4831
近80万辆汽车：日益增长的汽车保有量加剧了阿拉木图居民的健康风险
汽车尾气污染与哮喘发病率上升、心血管疾病风险增加、妊娠并发症以及总体死亡率提高相关联
Рассказать друзьям
阿拉木图，1月22日（今日哈萨克斯坦）— 根据"阿拉木图空气倡议"基金会的研究，阿拉木图市每日有超过60万辆汽车行驶，而交通是二氧化氮（NO2）排放的主要来源。
研究显示，阿拉木图的汽车化进程持续高速发展。这直接影响了城市的空气质量和交通状况。根据哈萨克斯坦内务部2025年9月的数据，该市注册的汽车数量已达79.7万辆，比一年前（64.7万辆）增加了近15万辆。其中71.4万辆为乘用车。电动汽车的数量也在迅猛增长：一年内几乎翻了一番，从6,410辆增至12,401辆。但其占全市汽车总量的比例仍仅为2%左右。同时，研究指出，阿拉木图30%的汽车车龄超过20年，25%的车龄在10至20年之间。
日益增长的汽车保有量加大了对生态环境和道路基础设施的压力。交通拥堵增加了单次出行的耗时、燃料消耗以及每公里行程的排放量。在高峰时段，繁忙主干道沿线的污染（混合气体及NO2、PM2.5、PM10颗粒物）会成倍增加。根据"阿拉木图空气倡议"基金会早前（2024年）的研究，该市年平均NO2浓度远超世界卫生组织的建议标准：2023年超标6.1倍，2024年超标5.9倍。
专家指出，长期暴露于汽车尾气污染与儿童及成人哮喘发病率上升、心血管疾病风险增加、妊娠并发症、长期认知障碍以及总体死亡率提高有关。
风险最大的居民是那些生活在繁忙主干道100-500米范围内的人群。同时，车内人员也面临高水平的尾气暴露：在拥堵情况下，车内污染水平可能比畅通行驶时高出40%。
"阿拉木图空气倡议"基金会的研究表明，老旧汽车造成了不成比例的高排放。
基金会执行主任朱尔德兹·萨乌列别科娃介绍说："我们的研究证实了一个关键的失衡假设：在阿拉木图，有毒排放的主体并非全部车辆，而仅是一部分。为了解真实情况，我们与Sergek集团合作，分析了长达一年的交通流数据——共涉及180万辆独立汽车。我们发现，市内每两辆车中就有一辆属于落后的环保标准（0-4级）车辆。正是这部分车辆产生了78%的有害排放，却只承担了总行驶里程的大约三分之一。同时，卡车虽仅占车流的3%，却贡献了全部二氧化氮排放的三分之一。这意味着，我们只需聚焦于更新车队中'最脏'的部分，就能将对市民呼吸系统的负担减轻一半。"
"阿拉木图空气倡议"基金会的情景分析显示：若将0-4级标准的车辆升级至欧5标准，排放将显著减少：氮氧化物降低67%，颗粒物降低62%。仅对货运车辆进行现代化改造，颗粒物排放可减少50%；若所有乘客都转向电动公共交通，PM2.5排放量最多可降低86%。
分析人士总结道，研究数据表明，阿拉木图汽车保有量的增长和高比例的老旧车辆形成了双重压力——既影响空气质量，又考验交通基础设施。解决这一问题需要系统性的方法：更新汽车保有结构、发展环保公共交通以及试点低排放区应成为相辅相成的措施。
此前报道，阿拉木图已批准《大气环境保护条例》。条例规定将分阶段引入低排放区。在低排放区内，禁止燃放烟花，禁止在已通天然气的城区使用固体和液体燃料。作为空气保护措施的一部分，市政府正通过回购和报废老旧汽车来激励车辆更新。
22.01.2026, 18:46 4856
托卡耶夫在达沃斯签署和平委员会章程
Фото: Akorda
Рассказать друзьям
达沃斯，1月22日（今日哈萨克斯坦）- 据哈萨克斯坦总统府新闻处消息，哈萨克斯坦总统卡西姆-若马尔特·托卡耶夫签署了根据美国总统唐纳德·特朗普倡议成立的和平委员会章程。
除哈萨克斯坦总统外，共有18个国家的领导人和代表出席了签署仪式。
此前报道，哈萨克斯坦总统卡西姆-若马尔特·托卡耶夫收到了美国总统唐纳德·特朗普发出的正式邀请，加入新成立的加沙和平委员会。
总统助理兼新闻发言人鲁斯兰·杰尔迪巴伊表示："卡西姆-若马尔特·托卡耶夫总统是全球首批收到正式邀请加入该和平委员会的国家领导人之一，哈萨克斯坦也成为创始成员国之一。作为回应，国家元首向美国总统致信，表达了诚挚的感谢并确认同意加入这个新组织。托卡耶夫总统重申了哈萨克斯坦致力于为在中东实现持久和平、加强国家间互信与全球稳定贡献力量的决心。"
22.01.2026, 13:44 4866
耶尔兰·热特巴耶夫被任命为哈萨克斯坦外交部官方代表
Фото: gov.kz
Рассказать друзьям
阿斯塔纳，1月22日（今日哈萨克斯坦） - 据哈萨克斯坦外交部新闻处消息，耶尔兰·热特巴耶夫已被任命为国际信息委员会主席兼哈萨克斯坦外交部官方代表。
个人简历：
耶尔兰·热特巴耶夫于1984年12月15日出生在卡拉干达市。2006年毕业于以列夫·古米廖夫命名的欧亚国立大学。
工作经历：
- 2006年，在哈萨克斯坦共和国外交部领事服务局担任专员，开启职业生涯。
- 2009年，在哈萨克斯坦共和国财政部国有资产管理方法、内部财务控制和预算信贷司担任专家。
- 2009年至2011年，担任哈萨克斯坦外交部行政与监管司三等秘书。
- 2011年至2017年，在哈萨克斯坦驻泰国大使馆先后担任二等秘书、一等秘书。
- 2017年，担任哈萨克斯坦外交部2017年世博会秘书处一等秘书，后任亚洲和非洲司一等秘书。
- 2018年至2020年，担任"国际绿色技术与投资项目中心"股份公司保障服务秘书处主任、国际合作与气候投资司司长。
- 2020年至2023年，担任哈萨克斯坦外交部新闻处顾问、主任。
- 2023年至2025年，担任哈萨克斯坦外交部通信司副司长。
- 自2025年3月起，直至被任命为国际信息委员会主席兼外交部官方代表之前，担任哈萨克斯坦外交部通信司司长。
其他信息：
耶尔兰·热特巴耶夫拥有二级顾问外交衔级，掌握英语和土耳其语。
22.01.2026, 09:41 4891
哈萨克斯坦成立宪法改革委员会
Фото: Akorda
Рассказать друзьям
阿斯塔纳，1月21日（今日哈萨克斯坦） -- 据哈萨克斯坦总统府新闻处消息，哈萨克斯坦总统签署了《关于成立宪法改革委员会（宪法委员会）》的法令。
法令规定："成立宪法改革委员会（宪法委员会）"。
该法令同时批准了委员会条例及其成员组成。
确保该法令执行情况的监督工作由哈萨克斯坦共和国总统办公厅负责。
法令自签署之日起生效。
补充报道：在1月20日举行的国家库鲁尔泰会议上，哈萨克斯坦总统卡西姆若马尔特·托卡耶夫提出了进行政治改革的建议。提议内容包括向一院制议会过渡、取消国务顾问职务、设立副总统一职。改革计划将对宪法进行大规模修改。宪法修正案的准备工作将由宪法委员会负责。
21.01.2026, 19:40 4906
哈萨克斯坦外交部：哈萨克斯坦政治改革获欧洲认可
欧洲委员会议会大会通过《支持哈萨克斯坦民主改革与区域领导力》书面声明
Рассказать друзьям
阿斯塔纳，1月21日（今日哈萨克斯坦） -- 据哈萨克斯坦外交部消息，欧洲委员会议会大会（PACE）通过了题为《支持哈萨克斯坦民主改革与区域领导力》（"Support for Kazakhstan’s Democratic Reforms and Regional Leadership"）的书面声明。
外交部指出，该文件由英国资深议员、欧洲自由民主联盟党成员迈克尔·赫尔曼发起。声明获得了来自欧洲委员会议会大会各政治党团的21位议员的联署。声明高度评价哈萨克斯坦坚定致力于实施大规模民主改革，巩固了该国在民主治理发展、人权保障和法治建设领域的区域领导者地位。
声明对哈萨克斯坦政治领导层为推进民主转型所采取的重大步骤表示欢迎，包括宪法和立法改革以及废除死刑等。
声明特别强调了哈萨克斯坦与欧洲委员会在关键领域的合作，包括司法系统改革、反腐败、人权促进以及民主机构加强。这些合作已取得显著成果，并巩固了哈萨克斯坦作为地区民主发展典范的作用。
该文件呼吁支持哈萨克斯坦正在进行的民主转型，促进进一步发展合作，以共同推动民主、人权和法治等共享价值。
21.01.2026, 16:14 4366
哈萨克斯坦新产季粮食出口量达510万吨
Рассказать друзьям
据哈萨克斯坦农业部新闻处消息，自2025年9月至2026年1月15日，哈萨克斯坦新产季粮食出口总量达510万吨。
该部门援引哈萨克斯坦铁路公司的数据称："作为对比，去年同期出口量为430万吨。由此可见，粮食对外供应量实现显著增长，主要出口方向均呈现积极态势。"
具体而言，对乌兹别克斯坦的粮食供应量增长40.2%，从167万吨增至234.1万吨。
新闻处补充道："对吉尔吉斯斯坦的出口量增长显著，增幅达76.5%，从8.5万吨增至15万吨；对阿富汗的粮食出口增长71.6%，从20.4万吨增至35万吨。"
ИНТЕРНЕТ ТЕЛЕВИДЕНИЕ
KAZAKHSTAN TODAY LIVE
Читаемое
25.01.2026, 12:37В Алматы снесли роддом №1 25.01.2026, 18:0119891КТК восстановил работу ВПУ-3 после атаки на Морском терминале 25.01.2026, 10:2916296По факту жестокого обращения с барсуками в Акмолинской области завели уголовное дело 25.01.2026, 16:4211776Срочник погиб во время караульной службы в воинской части Усть-Каменогорского гарнизона 25.01.2026, 18:249791Пятеро человек погибли в ДТП в Жетысуской области 22.01.2026, 19:51356961В Москве обсудили сотрудничество в аграрной сфере 21.01.2026, 11:42298336В Казахстане снижают стоимость авиатоплива в рамках развития авиахабов 21.01.2026, 13:00294461Когда начнется строительство трех ТЭЦ в Казахстане 21.01.2026, 14:51290206Казахстан экспортировал 5,1 млн тонн зерна нового урожая 23.01.2026, 13:30281976В Мехико открылось почетное консульство Казахстана 30.12.2025, 19:18737121В Пекине намечены планы по развитию казахско-китайского сотрудничества на 2026 год 06.01.2026, 12:47633041Министр по коммуникациям Алжира выразил интерес к интервью Президента Республики Казахстан 29.12.2025, 13:42622001Казахстан и Северная Македония расширяют сотрудничество в образовательной сфере 29.12.2025, 13:52621936В Ереване обсудили перспективы развития казахско-армянского сотрудничества в сфере туризма 29.12.2025, 16:12619236Казахстан в центре внимания азербайджанских блогеров
Новости RT
Новости Китая
Ваше мнение
Управление образования Алматы сообщило о решении перевести школы города с платформы Kundelik на электронный журнал BilimClass в третьей четверти 2025–2026 учебного года. Считаете ли вы необходимым переход на новую платформу в середине учебного года?