В Казахстане снижают стоимость авиатоплива в рамках развития авиахабов

Фото: МИД РК

Рассказать друзьям

Астана. 19 января. KAZAKHSTAN TODAY - Министр иностранных дел Республики Казахстан Ермек Кошербаев провел встречу с председателем Orascom Investment Holding Нагибом Савирисом, - Министр иностранных дел Республики Казахстан Ермек Кошербаев провел встречу с председателем Orascom Investment Holding Нагибом Савирисом, сообщили в пресс-службе ведомства.





Стороны обсудили приоритетные направления сотрудничества, включая горнодобывающую и металлургическую отрасли, финансовый сектор, туризм и девелопмент. Особое внимание было уделено усилиям Казахстана по интеграции в глобальные цепочки добавленной стоимости и привлечению стратегических частных инвесторов с международной экспертизой", - проинформировали в МИД.





Глава внешнеполитического ведомства подчеркнул, что Казахстан является открытой и предсказуемой страной для долгосрочных инвестиций. Выстраивание доверительного и системного диалога с инвесторами является неотъемлемой частью инвестиционной политики страны. Казахстан обеспечивает всестороннюю поддержку на всех этапах реализации инвестиционных проектов.





Нагиб Савирис отметил макроэкономическую стабильность Казахстана, его ресурсный потенциал и растущую роль в качестве регионального инвестиционного хаба в Центральной Азии. Он подчеркнул важность прямого диалога с лицами, принимающими решения, и выразил заинтересованность в дальнейшем изучении проектов и сотрудничестве с казахстанскими партнерами.





Также стороны обменялись мнениями по перспективным проектам, включая инвестиции в финансовый сектор, и подтвердили взаимную заинтересованность в расширении сотрудничества по новым направлениям. В завершение встречи собеседники выразили готовность приложить все необходимые усилия для практической реализации достигнутых договоренностей и дальнейшего развития взаимодействия.





В министерстве отметили, что Нагиб Савирис является основателем холдинга Orascom Telecom, осуществляющего деятельность более чем в 28 странах. В настоящее время Нагиб Савирис возглавляет диверсифицированный глобальный инвестиционный портфель через Orascom Investment Holding, La Mancha Holding (горно-металлургический комплекс) и Ora Developers (недвижимость и туризм).