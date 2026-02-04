哈萨克斯坦2026年1月年度通胀率达12.2%

Фото: Depositphotos

哈萨克斯坦国家统计局发布数据显示，2026年1月哈萨克斯坦共和国通胀率为12.2%。





统计数据显示，截至1月底，食品价格同比上涨12.9%，有偿服务价格上涨12%，非食品商品价格上涨11.7%。





报告进一步说明，对年度通胀率贡献最大的类别为：食品及非酒精饮料（贡献5.4个百分点）、交通运输（贡献1.1个百分点）、个人护理、社会保障及其他商品与服务、服装鞋类（合计贡献1个百分点）。





在食品类别中，价格上涨最为显著的是肉类与禽类（+23%）、肉制品（+19%），以及油脂（+12%）和非酒精饮料（+16.8%）。汽油价格同比上涨16.8%。