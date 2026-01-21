19.01.2026, 13:56 6181

哈萨克斯坦贸易部将采取额外措施稳定黄油、鸡蛋和土豆价格

贸易和一体化部与QazTrade受命从3月初起确保从邻国进口早熟蔬菜
哈萨克斯坦贸易部将采取额外措施稳定黄油、鸡蛋和土豆价格
阿斯塔纳，1月19日 - KAZAKHSTAN TODAY讯 政府讨论了稳定通胀的措施。会议指出，更新后的社会重要商品清单生效后，价格上涨速度已放缓至0.2%，但部分食品价格仍在上涨。鉴于此，哈萨克斯坦贸易部正在准备关于固定黄油、鸡蛋、禽肉和土豆价格的备忘录。

贸易和一体化部第一副部长艾詹·比让诺娃表示，更新后的社会重要食品清单已于今年1月4日生效，并已显现初步成效。年初以来，食品价格指数为+0.2%，比去年同期（+0.7%）低三倍。

此前未受国家价格调控的商品类别已显现积极动态。

年初以来，乳制品价格出现下降：酸奶油下降0.2%，牛奶下降0.3%，奶酪下降0.6%。蔬果类商品中，西红柿价格下降1%，黄瓜下降3.7%，苹果下降1.5%。此外，列入扩展清单的其他食品价格也有所下降，如大米、茶叶以及部分肉类和鱼制品。

会议强调，扩大社会重要食品清单是临时性措施，旨在平抑食品市场价格波动。随着形势稳定，该清单将逐步恢复至基础的19种商品。

但同时，部分食品价格仍在上涨，如葵花籽油、黄油和奶酪。价格上涨主要与进口产品以及外部价格行情有关。据联合国粮农组织数据，2025年全球植物油价格平均指数达到161.6点，较上年上涨17.1%，创下近三年来新高，原因在于全球供应受限。

为抑制国内市场物价，贸易和一体化部正与国家油料加工商协会研究制定一份备忘录，旨在固定相关产品今年的出厂价格。政府表示，目前也在与国内鸡蛋、鸡肉、食盐和马铃薯生产商进行类似的协议协商。

会议还单独讨论了突厥斯坦州社会性面包涨价的情况。该地区三家面包店中，有一家因生产成本上涨和廉价面粉短缺而提高了价格。目前情况已趋于稳定，价格有所回落。副总理已指示粮食公司与国家铁路公司联合，对各地优惠面粉供应情况进行快速分析，并确保在必要时不间断供应廉价谷物。

蔬菜和苹果价格总体保持稳定。1月份马铃薯出厂价保持在每公斤150-170坚戈的范围内，符合贸易和一体化部与马铃薯种植者联盟签署的备忘录所设定的上限水平。

然而，马铃薯和胡萝卜的出口持续增加，给国内市场带来额外压力。为此，各地已开始动用稳定储备库中的蔬菜来稳定价格。

据农业部数据，在已形成的24.7万吨储备中，已售出3.58万吨。部分地区在按可接受价格销售产品方面活跃度不足。因此，副总理兼国民经济部长塞里克·朱马加利林指示各地政府，须在2月底前确保售出去年收获的储备主体部分。

贸易和一体化部与哈萨克斯坦贸易政策发展中心被责成从3月初起，确保从邻国进口早熟农产品。预计今年全国将举办约6000场农业集市。

此外，副总理还指示，应根据当前价格动态更新稳定物价的行动计划。
 
20.01.2026, 16:53 6696

哈萨克斯坦将设立副总统职位

同时明确需要进行非例行总统选举的相关规定

哈萨克斯坦将设立副总统职位

克孜勒奥尔达，1月20日 —— KAZAKHSTAN TODAY讯 据总统府新闻局消息，哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫在出席全国库鲁尔泰会议时宣布，将设立副总统职位。

 

国家元首表示：“今天，在本次全国库鲁尔泰的闭幕会议上，我想提出一项新的重要建议。我提出的这项新举措将为我们数年来有条不紊构建的整个政治体系画上圆满的句号。这就是关于设立哈萨克斯坦共和国副总统制度并在宪法中予以相应确认。”

 

他指出，副总统将由总统在议会简单多数票同意后任命。其职权范围将由总统本人确定。

 

副总统在总统授权下将承担以下职责：

  • 在国际论坛以及与外国代表团谈判中代表哈萨克斯坦共和国利益；
  • 在议会中代表总统利益；
  • 与国内外社会政治、科学及文化教育组织进行互动；
  • 执行总统的其他委托。

 

“涉及副总统公务职能的这些基本规定，也应体现在宪法文本中。现行议会的部分保障性机构建制及国务顾问职务将被撤销。总统办公厅的职能、结构和管理体系将根据实际需要进行改革。当然，众所周知，副总统职位存在于许多国家。在我国，设立这一职位将稳定国家治理进程，并最终明确权力层级关系。” 国家领导人解释道。

 

他强调，此项宪法新规并不意味着总统权力制度本身的削弱。

 

“相反，总统职位仍然是国家体系中的首要职位。我坚信，哈萨克斯坦将成功发展成为一个总统制共和国。这一行之有效的政治制度不容放弃。况且，国际经验也充分证明了这一选择的正确性。” 国家元首补充道。

 

更新于2026年1月20日 14:20

 

总统在讲话中指出，有必要在宪法中明确规定，在国家元首职权提前终止的情况下举行非例行总统选举。

 

托卡耶夫指出：“根据宪法，在发生总统无法履行职责的紧急情况时，其剩余任期内的职权将移交参议院议长。如果参议院议长无法管理国家，总统职权将按规定程序移交给相应官员。然而，问题的关键在于‘剩余任期’这一表述，该期限可能是6个月，也可能是6年。”

 

因此，他继续道，宪法中必须明确规定，在国家元首职权提前终止的情况下，应在两个月内举行非例行总统选举。

 

“我们国家的任何领导人都应通过选举，即合法途径上台。这是我坚定不移的立场。这一规定应成为未来国家元首也必须遵循的不可动摇的原则。” 总统补充道。

20.01.2026, 14:49 7221

托卡耶夫提议将一院制议会命名为"库鲁尔泰"

建议赋予国家最高代表机构议员根据总统提名选举最高法院所有法官的权限
托卡耶夫提议将一院制议会命名为"库鲁尔泰"
克孜勒奥尔达，1月20日 - KAZAKHSTAN TODAY讯 据总统府新闻局消息，哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫提议将一院制议会命名为"库鲁尔泰"。

国家元首在第五次全国库鲁尔泰会议上指出："工作组认真研究了公民的建议并进行了积极讨论。最终得出结论，议会的席位数量应为145个。新议会中可设三位副议长。委员会的数量不应超过8个。"

他表示，第二组建议涉及议会在组建一系列关键国家机构方面的权限。

哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫说明："根据现行宪法，众所周知，宪法法院、最高审计院和中英选举委员会的组建权限由马日利斯（下院）、参议院（上院）和总统平均分配。而现在提议，这些重要国家机构所有成员的任命均须获得议会同意。还建议赋予国家最高代表机构议员根据总统提名选举最高法院所有法官的权限。"

他强调，这是哈萨克斯坦议会制发展、加强权力分支之间制衡体系的一大步。

更新于2025年1月20日 15:30

总统还提出了新的法律通过程序。

托卡耶夫解释道："建议实行三阶段法律通过程序。第一阶段，议员对法律草案进行整体批准。随后审议批准修正案，并在最后阶段通过法律。这样，通过对议会活动的根本性重构，我们将继续推进此前已实施的政治改革。"

与此同时，他指出，新议会中议员任期拟定为五年。

回顾此前，哈萨克斯坦总统在发表年度国情咨文时，曾提议在可预见的未来于哈萨克斯坦建立一院制议会。在此次议会改革过程中，将有约40条宪法条文被修改。
 
20.01.2026, 10:01 6156

哈萨克斯坦引入联合国教科文组织在人工智能领域的国际实践

哈萨克斯坦引入联合国教科文组织在人工智能领域的国际实践
阿斯塔纳，1月20日 -- KAZAKHSTAN TODAY讯 据哈萨克斯坦外交部新闻处消息，在哈萨克斯坦共和国总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫宣布的"数字化与人工智能年"框架下，哈萨克斯坦外交部与联合国教科文组织（UNESCO）区域办事处共同正式启动了国家人工智能应用就绪评估项目。

该项目旨在对哈萨克斯坦国家人工智能生态系统进行全面分析。评估涵盖人工智能发展的关键维度，包括法律和监管框架，以及社会人文、经济、科教和技术等方面。

项目特别强调确保有效的跨部门与跨领域协作，将其作为制定平衡且包容的人工智能政策的重要条件。

目前，已成立国家利益相关方工作组，负责实施联合国教科文组织的国家就绪度评估方法。该工作组由来自人工智能与数字发展部、科学和高等教育部、文化和信息部、财政部、劳动和社会保障部，以及哈萨克斯坦国家科学院、阿塔梅肯国家企业家协会、阿斯塔纳IT大学、Ozim Academy、哈萨克斯坦人工智能发展协会、Technowomen非营利组织、联合国教科文组织区域办事处、哈萨克斯坦教科文组织和伊斯兰教科文组织事务国家委员会等多个相关部委、机构及民间社会组织的代表组成，他们将直接参与项目的实施。

研究成果将形成一套实用建议，旨在推动哈萨克斯坦建立以人为本的人工智能生态系统。

实施该项目是哈萨克斯坦实现人工智能发展战略路线的重要一步，该战略立足于国际合作，并遵循普世价值及对人权与自由的尊重。

此前有报道称，哈萨克斯坦《人工智能法》已正式生效。
 
19.01.2026, 17:05 5656

特朗普邀请托卡耶夫加入加沙和平委员会

哈萨克斯坦总统确认愿为中东实现持久和平贡献己力
特朗普邀请托卡耶夫加入加沙和平委员会
阿斯塔纳，1月19日 -- KAZAKHSTAN TODAY讯 哈萨克斯坦总统新闻秘书鲁斯兰·杰勒迪巴伊表示，哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫已正式收到美国总统唐纳德·特朗普的邀请，加入新成立的加沙和平委员会，同时哈萨克斯坦被邀请成为创始成员国之一。

鲁斯兰·杰勒迪巴伊表示："在一系列国家领导人发表声明后，隐瞒收到唐纳德·特朗普总统此类正式信函的事实是不正确的。是的，哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫总统是全球首批获得正式邀请加入该和平委员会的领导人之一，哈萨克斯坦也成为创始成员国之一。作为回应，国家元首致信美国总统，表达诚挚感谢并确认同意加入这一新机制。托卡耶夫总统重申了哈萨克斯坦致力于为中东实现持久和平、加强国家间互信与全球稳定贡献力量的意愿。"

回顾去年年底，哈萨克斯坦共和国外交部曾宣布该国加入《亚伯拉罕协议》。
 
15.01.2026, 19:30 22156

哈萨克斯坦科技领域资本投资下降

哈萨克斯坦总统卡西姆-若马尔特·托卡耶夫将数字化和人工智能确立为国家发展的关键优先方向。然而，finprom.kz的分析师指出，实际资本投资结构与此优先方向并不匹配。

专家表示："在国民经济各领域的资本投资中，对专业、科学和技术活动的投资额最低。即便是投资规模次之的建筑业，其吸引的资金也高出2.2倍。"

2025年1月至11月，对专业、科学和技术活动的投资同比下降近一半，仅610亿坚戈，凸显了国家数字化战略导向与实际投资分配之间的脱节。

据分析，2025年1月至11月，来自中央和地方预算的对该领域的投资额为11亿坚戈，低于2024年同期的16亿坚戈。

该领域资本投资缩减的关键原因在于企业自有资金的减少。与上年相比，企业自有资金投入下降2倍，至526亿坚戈，表明企业对科技领域的投资活跃度降低。

在此背景下，借贷资金来源的投资呈现增长。来自非银行借贷渠道的投资增加2倍，达到63亿坚戈；来自银行贷款的投资增长15.2%，至11亿坚戈。然而，这些投资在整体结构中占比仍有限，未能抵消该领域总投资的下滑。

因此，在宣布2026年为‘数字化与人工智能年’之际，哈萨克斯坦却面临2025年对专业、科学和技术活动投资减少的局面。这一为数字经济奠定人才与技术基础的领域，其资本投资规模在所有投资方向中最小，且缩减主要源于企业自有资金和地方预算资金的减少。区域投资结构印证了这一整体趋势：包括主要城市群和资源型地区在内的大部分州均出现投资下降。仅局部地区出现增长，且主要源于上年基数较低，绝对投资额仍微不足道。结果，国家在进入宣布的数字化优先年时，其科技领域的区域投资基础薄弱且碎片化，"观察人士指出。


他们进一步说明，投资额降幅最显著的地区集中在资源型和工业型区域。

对专业、科学和技术活动的区域投资状况依然疲软且不均衡。如上所述，大多数地区投资下降，仅局部出现少量增长，这表明对国家数字化转型基础领域的投资支持不足，"分析师补充道。

 
15.01.2026, 15:26 22606

哈萨克斯坦外国留学生数量创下纪录

哈萨克斯坦外国留学生数量创下纪录
哈萨克斯坦的外国留学生人数创下近几年来新高。据ranking.kz网站报道，截至2025-2026学年年初，该国高校共有3.35万名非居民学生，较去年同期增长17.7%。

分析人士指出，哈萨克斯坦高校的外国留学生数量已连续三年呈增长趋势。自2022年以来，每年绝对增长量达3000至3500人。

他们表示："从地域分布来看，这些留学生的来源国主要集中在亚洲。在哈高校就读的外国留学生中，近三分之一来自土库曼斯坦：2025/2026学年超过1.02万人，是去年同期的2.3倍。总体外国留学生人数的显著增长主要得益于该国公民。印度位列第二，在哈高校就读的印度公民超过9000人。乌兹别克斯坦以4100人位居第三。"

向哈萨克斯坦高校输送留学生的国家名单共包含90个，其中不乏美国、英国、瑞典、阿联酋、日本和德国等经济发达国家和地区。

专家指出，在哈外国留学生中，每六人就有一人通过国家教育资助计划免费就读。本学年非居民学生中享有资助者的比例达17.5%。据称，这一比例较近年水平已处于较高区间。

绝对值方面，获得国家资助的外国留学生总数达5800人，占哈国所有受资助高校学生的2.2%。绝大多数资助获得者（97.8%）为哈萨克斯坦本国公民。

根据欧亚经济委员会的数据，哈萨克斯坦的外国留学生比例在欧亚经济联盟中最低，为4.5%。此外，2019年至2022年期间，这一比例在哈国也处于较低水平。吉尔吉斯斯坦的外国留学生占比最高，达21.4%。邻国俄罗斯的非居民学生比例在2024年为8.4%。

欧亚经济委员会的统计数据还显示了哈萨克斯坦公民在欧亚经济联盟其他国家留学的情况。2024年，在俄罗斯、吉尔吉斯斯坦、亚美尼亚和白俄罗斯高校就读的哈国公民共计5.85万人。近几年来，在欧亚经济联盟境内高校求学的哈萨克斯坦人数呈下降趋势。自2019年以来，减少了7400人，降幅达11.2%。

在欧亚经济联盟各国高校中，哈萨克斯坦学生最常选择俄罗斯。2024年，有5.55万名哈萨克斯坦籍学生在俄就读。在吉尔吉斯斯坦高校的哈国学生数量则少得多（2800人），白俄罗斯（176人）和亚美尼亚（仅24人）更少。
 
15.01.2026, 14:24 23351

哈萨克斯坦计划到2027年完全满足国内经济用电需求

哈萨克斯坦计划到2027年完全满足国内经济用电需求
哈萨克斯坦政府新闻处发布消息称，该国计划到2027年摆脱能源短缺国家的地位，完全满足经济发展对电力的需求。

能源部长叶尔兰·阿克肯热诺夫在电力行业发展会议上表示："当前在建项目的投运，将能使哈萨克斯坦在2027年第一季度末前完全覆盖经济的电力需求，从而摆脱能源短缺国家的身份。预计到2029年，电力和调节容量将实现稳定盈余，这将为扩大国家出口潜力创造条件。"

据政府数据，到2035年，全国将新增超过26吉瓦的发电装机容量。

新闻处补充道："能源部正在转入大规模投资计划的实施阶段。目前共有81个项目在建，总装机容量达15.3吉瓦，总投资额超过13万亿坚戈。大部分项目通过电力容量市场机制直接吸引私人投资进行建设。"
 
15.01.2026, 12:22 23716

黑海油轮事件：哈萨克斯坦外交部发表声明

黑海油轮事件：哈萨克斯坦外交部发表声明
哈萨克斯坦共和国外交部官方代表叶尔兰·热特巴耶夫就黑海油轮事件发表声明。外交部新闻处通报了这一消息。

声明指出："哈萨克斯坦共和国外交部对1月13日发生在黑海海域、针对三艘驶往里海管道联盟海运码头的油轮的无人机袭击事件表示严重关切。在紧急会见多个欧洲国家大使以及与美方和其他外国伙伴的接触中，我们强调了必须采取有效措施保障碳氢化合物运输安全，包括海上航线安全，并严格遵循国际法准则。"

外交部强调，哈萨克斯坦共和国并非任何武装冲突的参与方，其为加强全球和欧洲能源安全做出了重要贡献，并完全按照现行国际规范确保能源供应的稳定性。

外交部补充道："在此背景下，我们注意到涉事油轮已获得所有必要许可，并配备了规定的识别设备。我们认为，此类事件的增加表明国际能源基础设施运行风险正在上升，并呼吁各方密切合作，共同制定措施以杜绝类似事件再次发生。"
 
