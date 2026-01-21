哈萨克斯坦贸易部将采取额外措施稳定黄油、鸡蛋和土豆价格

贸易和一体化部与QazTrade受命从3月初起确保从邻国进口早熟蔬菜

阿斯塔纳，1月19日 - KAZAKHSTAN TODAY讯 政府讨论了稳定通胀的措施。会议指出，更新后的社会重要商品清单生效后，价格上涨速度已放缓至0.2%，但部分食品价格仍在上涨。鉴于此，哈萨克斯坦贸易部正在准备关于固定黄油、鸡蛋、禽肉和土豆价格的备忘录。





贸易和一体化部第一副部长艾詹·比让诺娃表示，更新后的社会重要食品清单已于今年1月4日生效，并已显现初步成效。年初以来，食品价格指数为+0.2%，比去年同期（+0.7%）低三倍。





此前未受国家价格调控的商品类别已显现积极动态。





年初以来，乳制品价格出现下降：酸奶油下降0.2%，牛奶下降0.3%，奶酪下降0.6%。蔬果类商品中，西红柿价格下降1%，黄瓜下降3.7%，苹果下降1.5%。此外，列入扩展清单的其他食品价格也有所下降，如大米、茶叶以及部分肉类和鱼制品。





会议强调，扩大社会重要食品清单是临时性措施，旨在平抑食品市场价格波动。随着形势稳定，该清单将逐步恢复至基础的19种商品。





但同时，部分食品价格仍在上涨，如葵花籽油、黄油和奶酪。价格上涨主要与进口产品以及外部价格行情有关。据联合国粮农组织数据，2025年全球植物油价格平均指数达到161.6点，较上年上涨17.1%，创下近三年来新高，原因在于全球供应受限。





为抑制国内市场物价，贸易和一体化部正与国家油料加工商协会研究制定一份备忘录，旨在固定相关产品今年的出厂价格。政府表示，目前也在与国内鸡蛋、鸡肉、食盐和马铃薯生产商进行类似的协议协商。





会议还单独讨论了突厥斯坦州社会性面包涨价的情况。该地区三家面包店中，有一家因生产成本上涨和廉价面粉短缺而提高了价格。目前情况已趋于稳定，价格有所回落。副总理已指示粮食公司与国家铁路公司联合，对各地优惠面粉供应情况进行快速分析，并确保在必要时不间断供应廉价谷物。





蔬菜和苹果价格总体保持稳定。1月份马铃薯出厂价保持在每公斤150-170坚戈的范围内，符合贸易和一体化部与马铃薯种植者联盟签署的备忘录所设定的上限水平。





然而，马铃薯和胡萝卜的出口持续增加，给国内市场带来额外压力。为此，各地已开始动用稳定储备库中的蔬菜来稳定价格。





据农业部数据，在已形成的24.7万吨储备中，已售出3.58万吨。部分地区在按可接受价格销售产品方面活跃度不足。因此，副总理兼国民经济部长塞里克·朱马加利林指示各地政府，须在2月底前确保售出去年收获的储备主体部分。





贸易和一体化部与哈萨克斯坦贸易政策发展中心被责成从3月初起，确保从邻国进口早熟农产品。预计今年全国将举办约6000场农业集市。





此外，副总理还指示，应根据当前价格动态更新稳定物价的行动计划。